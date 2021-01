ODLUKA JE PALA! NJEMAČKA UVODI NAJSTOŽE MJERE DOSAD, A TRAJAT ĆE DO SREDINE VELJAČE: Merkel objavila što su sve propisali

Njemačka kancelarka dogovorila je sa premijerima njemačkih saveznih pokrajina produljenje restriktivnih mjera do sredine veljače te uvođenje novih u strahu od novih sojeva koronavirusa

Njemačka kancelarka Angela Merkel i premijeri njemačkih saveznih pokrajina dogovorili su u utorak produljenje aktualnih mjera zatvaranja do sredine veljače i uvođenje nekih novih poput obveze nošenja medicinskih zaštitnih maski u trgovinama i javnom prijevozu. “Broj novozaraženih je u laganom padu. Odricanja građana su počela donositi rezultate”, objasnila je Merkel ali je navela kako se usprkos tome mjere zatvaranja moraju produljiti do sredine veljače.

Merkel je navela kako je razlog za današnji izvanredni sastanak s premijerima saveznih pokrajini i uvođenje novih mjera pojava novog soja koronavirusa koji se širi mnogo brže od do sada poznatog oblika. “Sve mjere koje su i sada na snazi ostaju na snazi do 14. veljače”, rekla je Merkel. Ona je navela da je i dalje najvažnija mjera u borbi protiv koronavirusa smanjenje osobnih kontakata na najmanju moguću mjeru.

Rad od kuće i medicinske maske

Na sastanku je postignut i dogovor o tomu da se utječe na poslodavce da omoguće rad od kuće gdje god je to moguće. Tamo gdje rad od kuće nije moguć od poslodavaca će se tražiti da dozvole fleksibilni početak radnog vremena kako bi se izbjegle gužve u javnom prijevozu. Ministarstvo rada je dobilo naputak da u najkraćem mogućem roku sastavi odredbu koja bi regulirala lakši rad od kuće i koja bi na snazi bila do 15. ožujka. “Što se tiče broja osoba koji rade od kuće, on je mnogo manji nego na proljeće što se mora promijeniti. Poslodavci moraju omogućiti rad od kuće gdje god je to moguće”, rekla je njemačka kancelarka.

U javnom prijevozu i trgovinama se uvodi obveza nošenja tzv. medicinskih maski. Pod tim se podrazumijevaju maske s oznakom FFP2 ali i klasične kirurške maske od tanjeg materijala. U Bavarskoj je na snazi obveza nošenja maski FFP2 ali se odustalo od uvođenja ovog pravila na saveznoj razini zbog bojazni od nestašica i zbog kritika da te maske, zbog relativno visoke cijene, nisu pristupačne svim slojevima društva. “Škole i vrtići će dalje ostati zatvoreni, tj. nastava bi se trebala odvijati preko interneta”, objasnila je kancelarka i dodala kako postoje indicije da se novi soj virusa brže širi među djecom.

Odlazak u vjerske objekte i dalje je dozvoljen ali uz pridržavanje strogih higijenskih mjera poput održavanja razmaka od 1,5 metra te nošenja maski. Od početka studenog u Njemačkoj su na snazi mjere zabrane rada ugostiteljskih, kulturnih i sportskih objekata, a od sredine prosinca i maloprodaje s izuzetkom trgovina za svakodnevne potrebe kao i ljekarni. Pripadnicima jednog domaćinstva je dopušten kontakt samo s jednim članom nekog drugog domaćinstva. Početkom siječnja je, za područja s visokom incidencijom zaraze, uvedena i mjera zabrane kretanja izvan radijusa od 15 km od mjesta boravka.

Usklađivanje mjera u EU

Angela Merkel je najavila da će ovog tjedna i na razini Europske unije razgovarati o usklađivanju mjera, apeliravši na zemlje članice da sinkroniziraju mjere. “Mjere u Njemačkoj nemaju nikakvog smisla ako naši susjedi ne djeluju sinkronizirano”, rekla je Merkel. Bavarski premijer Markus Soeder je rekao kako se Njemačka trenutno nalazi u dvojakom raspoloženju zbog pokazivanja rezultata mjera s jedne ali i opasnosti da broj novozaraženih zbog novog soja koronavirusa ponovno počne rasti. Kako stoji u zaključcima sastanka, do sredine veljače savezne i pokrajinske vlasti trebale bi izraditi koncept za “sigurnu i pravednu strategiju otvaranja”.

