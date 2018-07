ODLAZAK ‘MORSKOG VUKA’ GLAVNA VIJEST U REGIJI: ‘Emocija je bila i ostala njegov potpis; ostavio je neprocjenjivo blago’

Smrt velikana hrvatske glazbe Olivera Dragojevića vijest je koju su u nedjelju na udarnim mjestima prenijeli svi važiji elektronički mediji u Bosni i Hercegovini, mnogi od njih objavljujući dirljive tekstove oproštaja i ističući kako je riječ o neponovljivoj osobi čije su pjesme obilježile živote brojnih generacija iz cijele regije.

“Emocija je bila i ostala njegov potpis”, piše tako sarajevski portal Klix dodajući kako je Dragojević ostavio neprocjenjivo glazbeno blago. Hitovi koji su pronašli svoj put do ljudi širom Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije i brojnih drugih zemalja širom regije pa i svijeta, živjet će vječno, stoji u tekstu, uz podsjećanje na Oliverov životni i profesionalni put i uspon do vrha.

Portral “Dnevnog avaza” vijest o Oliverovoj smrti objavio je kao najvažniju, nabrajajući brojne nagrade i nebrojene hitove dalmatinskog barda. Tužnu vijest na glavnim pozicijama objavio je i srpski B92, Kurir, Telegraf; slovensko Delo, Večer…

Do kraja optimist

U svibnju ove godine, kada se borio s teškom bolešću ne gubeći nadu, legendarni je hrvatski pjevač komentirao činjenicu da su ga tada počele stizati nagrade kakve obično dolaze pred kraj života poput “Porinove” za životno djelo, a istu takvu nagradu dala mu je Dubrovačko-neretvanska županija.

“Veseli me. Samo što su to neke stvari koje se događaju pred kraj života i meni se to ne sviđa. Ne gledam ja na to tako, nego to jest tako”, kazao je tada Dragojević, koji se tada još radovao lijepom vremenu i miru u svojoj Veloj Luci.