ODGAJANI SU DA ĆE IH JEDNOG DANA POGODITI ONAJ ‘VELIKI’: U svakom domu je spremna torba; ‘Čujete tutnjavu i pitate se je li to taj…’

Na Novom Zelandu godišnje dogodi oko 15 000 potresa, od kojih su 100 ili 150 dovoljno snažni da ih osjete i ljudi. Novi Zeland leži na tektonskim pločama na rubu pacifičkog “Vatrenog prstena”, pojasa vulkana i oceanskih rasjeda dugog 40.000 kilometara

Kada je u ponedjeljak svijet obišla vijest o snažnom potresu na Novom Zelandu magnitude 5,9 po Richteru, najviše pažnje privukla je snimka tamošnje premijerke Jacinde Ardern. Ona se u trenutku potresa iz tamošnjeg parlamenta javljala uživo u jutarnji program jedne televizijske postaje. Kada je udario potres, s “kulerskim” je smiješkom voditelju u studiju kazala: “Malo se zatreslo.” On ju je upitao je li dobro i je li na sigurnom, a nakon njezine potvrde (također sa širokim osmijehom) nastavili su razgovor.

POGLEDAJTE KAKO JE PREMIJERKA NOVOG ZELANDA REAGIRALA NA POTRES: Davala je intervju, kamere su se tresle, a ona…

‘Ryan, imamo potres ovdje’

Premijerkina hladnokrvnost u trenutku udara snažnog potresa oduševila je mnoge. S obzirom na nedavno traumatično iskustvo potresa u Zagrebu, koji je bio gotovo podjednako snažan kao i onaj na Novom Zelandu, mnogi su i u Hrvatskoj s pažnjom pročitali ovu vijest i pogledali snimku potresom nimalo uzdrmane novozelandske premijerke.

No, nisu Novozelanđani jednako smireno kao njihova premijerka doživjeli snažno podrhtavanje tla. U osvrtu napisanom za Guardian, Charlotte Graham-McLay, novinarka iz Wellingtona, opisala je svoje traumatično iskustvo. Kada ju je, kako piše, u ponedjeljak ujutro probudilo snažno podrhtavanje prvo što je pomislila bilo je: “Uh, ne opet!”.

“Trenutak kasnije, potres magnitude 5,9 s epicentrom na području oko sat vremena vožnje sjeverno od Wellingtona – utihnuo je. Protresao je južni dio Sjevernog otoka za samo 15 sekundi. Dovoljno dugo da se čovjek zapita je li to bilo to ili će biti još? Je li to onaj “veliki”? U blizini, u parlamentu Novog Zelanda, premijerka je upravo davala intervju uživo kada se dogodio udar. Jedva da je zastala usred rečenice dok se tresla prostorija u kojoj se nalazila, a ona digla pogled prema stropu. “Ryan, imamo potres ovdje”, rekla je voditelju emisije. Njezino smireno ponašanje zadivilo je svijet, a mnogi Novozelanđani prepoznali su se u njezinim postupcima”, napisala je Graham-McLay.

“Ovo je baš novozelandski”, napisala je novinarkina prijateljica na Twitteru aludirajući na poslovičnu smirenost Novozelanđana.

PODRHTAVANJE NA ‘VATRENOM PRSTENU’: Novi Zeland pogodio potres magnitude 5,9; ‘Probudilo me, treslo se barem 10 sekundi’

Premijerka je bila cool, nije čak ni opsovala

“Premijerka je bila posebno cool. Nije čak ni opsovala, što me najviše impresioniralo. Međutim, Novozelanđani su navikli na potrese. Zastrašujući su im, ali ne i šokantni. U školi se djecu uči “sagni se, zakloni se, čekaj”. Svi smo odgajani da će nas jednoga dana pogoditi onaj “veliki” potres”, napisala je novinarka Guardiana iz Wellingtona.

Ona ističe kako se na Novom Zelandu godišnje dogodi oko 15 000 potresa, od kojih su 100 ili 150 dovoljno snažni da ih osjete i ljudi. Novi Zeland leži na tektonskim pločama na rubu pacifičkog “Vatrenog prstena”, pojasa vulkana i oceanskih rasjeda dugog 40.000 kilometara.

“U prosjeku, godišnje se dogodi nekoliko velikih potresa, magnitude 6 ili više. Oni se ne osjete podjednako u čitavoj zemlji, ali mnogi Novozelanđani doživjet će barem jadan zastrašujući potres u godini. Povremeno čujete udaljenu tutnjavu i pomislite: “Je li to – to?” prije nego što shvatite da je to zvuk aviona koji slijeće ili nekog teškog kamiona koji prolazi vašom ulicom. No, ponekad, nedugo nakon takve tutnjave, soba vam se počne tresti, a vi najprije, hladnokrvno kao premijerka u ponedjeljak, na brzinu u glavi izračunate je li slabiji ili snažniji. A kada podrhtavanje prestane, vratite se onome što ste dotad radili. Mnogi Novozelanđani odmah potom, čak i usred noći, odu na Twitter gdje pod hashtagom #eqnz dijele s drugima svoja iskustva, psovke pa i šale na račun potresa”, piše novozelandska novinarka.

U svakom domu stoji spremna torba…

“Rijetki su potresi”, nastavlja ona, ” čija tutnjava traje dovoljno dugo da stignete zgrabiti djecu, kućne ljubimce, naočale, mobitel i cipele te se skloniti pod stol razmišljajući hoće li se kuća srušiti na vas, a vi poginuti. To su oni potresi kojih se svi plašimo”, dodaje.

Podsjetila je i na snažan potres koji je 2011. godine pogodio grad Christchurch na Južnom otoku Novoga Zelanda. Tada je poginulo 185 ljudi, a ona je, kaže, na televiziji uživo gledala kako ispod ruševina živu izvlače njezinu bivšu cimericu.

Lokalni dužnosnici redovito upozoravaju i podsjećaju stanovništvo da bude spremno za snažan potres, a u gotovo svakom kućanstvu stoji pripremljena torba s najnužnijim stvarima za slučaj evakuacije.

“Na Novom Zelandu pripreme za potres javni su posao. Oko moje četvrti u Wellingtonu, u blizini mora, “zona cunamija” je veselo obilježena plavim linijama koje vam daju do znanja da se uspnete dovoljno visoko u neku brdovitu ulicu gdje ćete biti sigurni.”

Čim potres utihne, svi pohrle na Twitter

Nakon velikog potresa 2016. godine ona i njezin suprug, piše, osigurali su svoju nekretninu koju iznajmljuju turistima “Prethodni gosti, koji su stigli iz Velike Britanije, bili su toliko traumatizirani iskustvom bijega od cunamija usred noći da se više nisu htjeli vratiti onamo. Provjerili smo kolika je udaljenost od naše nekretnine do najbliže uzvisine – sedam minuta hoda, a može i brže – i potpisali najam. “To je Wellington, negdje moramo živjeti” rekli smo si slegnuvši ramenima.”

“Danas popodne, dok sam radila, u daljini se opet čula tutnjava. “Je li to – to?” – pomislila sam, a onda se kauč počeo tresti. Trenutak kasnije bilo je gotovo. Ulicom su odzvanjali automobilski alarmi, ljudi su smjesta pohrlili na Twitter požaliti se jedni drugima i normalan život je nastavljen. Pitala sam se što radi Jacinda Ardern”, završila je Novozelanđanka svoj osvrt u Guardianu.