ODBROJAVANJE DO SASTANKA STOLJEĆA: ‘Mali Rocket Man’ i ‘poremećeni senilac’ ostvarit će dosad nezamislivo; što to doista znači za svijet?

Dvojac koji je dijametralno različit, a opet tako sličan, krajem svibnja će se susresti što bi moglo dovesti do potpune promjene ravnoteže u međunarodnoj politici.

Šokantna najava do sada nezamislivog susreta američkog predsjednika Donalda Trumpa i sjevernokorejskog vođe Kim Jong Una zadnji je i zadivljujući iskorak u diplomatskom vrtlogu.

Dvije zemlje i njihove saveznice borile su se do primirja u Korejskom ratu (1950.-1953.) i Pjongjang je desetljećima prkosio teškim sankcijama razvijajući nuklearno oružje i program balističkih projektila, stvarajući rakete koje mogu dosegnuti američko kopno. No Pjongjangu je to pružilo mogućnost da ih stavi kao zalog na pregovarački stol ako se ono što smatra prijetnjama protiv Sjeverne Koreje eliminira.

Gdje će se summit održati?

Do sada je jedino potvrđeno da će se susret održati do kraja svibnja.



Ukoliko se dogodi u Pjongjangu, Kim će zasigurno prirediti spektakularni show za svoga gosta no za Ameriku bi to moglo predstavljati opasnost od stvaranja dojma da je Trump došao ‘pokloniti se’.

Demilitarizirana zona koja dijeli dvije Koreje u kojoj će se krajem travnja susresti Kim i južnokorejski predsjednik Moon Jae-in možda je najbolji izbor u ovom trenutku nudeći objema stranama jednostavni pristup lokaciji, kontrolirano okruženje i infrastrukturu koja je već na licu mjesta.

Lokacija bi odgovarala i osjećaju za dramatiku obojice vođa.

Neutralnija lokacija koja bi imala manje simboličko značenje poput Pekinga ili Ženeve (Kim je školovan u Švicarskoj) značila bi da bi ključni igrači morali planirati događaje i sa zemljom domaćinom susreta.

Dodatno to bi uključilo putovanje obje delegacije a Kim nije napustio Sjeverno Koreju od preuzimanja vlasti od oca 2011.

Seul bi vjerojatno bio nezamisliva lokacija za Pjongjang a Washington još manje no s druge strane nitko nije prije tri mjeseca predvidio da će Kimova sestra posjetiti glavni grad Južne Koreje već unutar nekoliko tjedana.

Sjedište Ujedinjenih naroda u New Yorku, Trumpovu gradu, značilo bi da Kim stupa na američko tlo. Ipak, ne treba zaboraviti da su se mnogi problematični svjetski vođe prošetali tom zgradom.

Događaji su se do sada odvijali tolikom brzinom i na nezamisliv način da se nijedna opcija ne može isključiti.

Kako će se Trump pripremiti?

Do objave s travnjaka Bijele kuće došlo je 24 sata nakon što je američki državni tajnik Rex Tillerson kazao kako su pregovori SAD-a i Sjevera “još daleko”.

Po jednom analitičari diplomati Sjeverne Koreje su poznati kao teški, lukavi pregovarači – “pravi makijavelisti”.

U mandatu Trumpa State Department je izgubio mnoge stručnjake za Koreju i tek treba imenovati veleposlanika u Seulu. Favorit i stručnjak Victor Cha navodno je otpao zbog odbijanja da prihvati ideju preventivnih napada na Sjever.

Američki posebni predstavnik za politiku prema Sjevernoj Koreji Joseph Yun otišao je proteklog tjedna u mirovinu i nije bilo pripremnih diplomatskih radnji koje uobičajeno prethode sastancima šefova država.

“Summit obično slijedi na kraju duge serije pregovora na nižim razinama na kojima se mnogo problematičnih detalja razjasni”, kaže profesor sa sveučilišta Pusan Robert Kelly.

“Trump, koji stalno traži pažnju javnosti, naprosto je uronio u to”, napisao je Kelly u tvitu, upozoravajući da postoji rizik da će “odlutati od desetljeća zajedničke američko-južnokorejske politike, o kojoj prirodno ne zna ništa i pristati na neki dogovor ‘za pobjedu’ koji nijedan drugi američki dužnosnik ne bi podržao”.

Kako će se dvojac slagati?

Dvojica muškaraca dijametralno su različiti no na druge načine nevjerojatno slični. Kim je odabran da naslijedi moć i odgajan je za tu ulogu godinama, dok je Trump jedan od najnevjerojatnijih predsjednika u američkoj povijesti koji je u Bijelu kuću stigao nakon karijere u sektoru nekretnina i reality televizijskim programima.

Kim ima mnogo viša iskustva na dužnosti, više od šest godina, i očekuje se da će vladati desetljećima, pa planira dugoročno ne zamarajući se kako će naslovnice izgledati sljedećeg dana u medijima koji su ionako pod kontrolom države.

Obojica muškaraca cijene osobnu lojalnost, članovi obitelji su im najbliži savjetnici i dijele ukus za teatralno – Trump je pozvao na održavanje vojne parade u Washingtonu a to je nešto što Kim održava u Pjongjangu svake godine.

Razmjenjivali su prijetnje i osobne uvrede prošle godine i Trump je nazivao Kima “malim Rocket Manom” prijeteći Sjeveru “vatrom i bijesom” koji bi mogli “potpuno razoriti” zemlju. Zauzvrat Kim ga je nazivao “mentalno poremećenim američkim senilcem”.

No Trump je poznat po iznenadnim promjenama mišljenja i u studenome je tvitao: “Tako se trudim biti njegovim prijateljem – i možda će se to jednoga dana dogoditi!”

Što je uloga Južne Koreje?

Upadljivo je da su sve ključne objave proteklih dana stizale upravo iz Južne Koreje.

Diplomati te zemlje otkrili su i da je Sjeverna Koreja spremna pregovarati o svome nuklearnom oružju. Na travnjaku Bijele kuće bez nazočnosti Amerikanaca objavili su da je Trump prihvatio ponudu za susretom.

U prvim mjesecima mandata Donalda Trumpa američki predsjednik fokusirao se na Kinu kao način da utječe na Sjevernu Koreju a razvio je i prijateljstvo s Japancem Shinzom Abeom izazivajući strahovanja u Seulu da će zaobići Južnu Koreju. Ta su strahovanja bila učvršćena nakon njegovih optužbi na račun predsjednika Moona Jae-ina zbog “podilaženja” sjevernom susjedu.

No Moon je iskoristio priliku koju su pružile zimske olimpijske igre kako bi pokušao dogovoriti pregovore rivala – dok je stalno pripisivao Trumpovu samouvjerenom pristupu Kimovu spremnost na razgovore.

Kako će Kina reagirati?

Desetljećima je Peking bio ključni diplomatski zaštitnik Pjongjanga i glavni izvor trgovine i pomoći no njihov je odnos proteklih godina postao napetiji.

Kim nije otišao u Peking kako bi izrazio poštovanje predsjedniku Xi Jinpingu i Peking je postao sve frustriraniji ponašanjem susjedne države pokazujući novi spremnost da se suglasi sa snažnijim sankcijama protiv Sjeverne Koreje i da ih provede.

Istodobno Kina strahuje od urušavanja režima u Pjongjangu i nestabilnosti koja bi uslijedila potencijalno proizvodeći izbjegličke valove prema Kini i otvarajući prostor za razmještanje američkih snaga na granicama s ujedinjenom Korejom.

Kina će će u tom smislu pozdraviti dogovor – godinama poziva na obnovu šesterostranih pregovora kojima je predsjedala. A nakon što je Seul objavio povijesni međukorejski summit ovoga tjedna Peking je kazao kako “navija za njih”.

Bilo kakav sporazum koji bi mogao voditi u smanjivanje američke vojne nazočnosti u Južnoj Koreji značio bi sam po sebi prevagu u korist Pekinga u ravnoteži moći u regiji koju Kina smatra vlastitim zaleđem.