ODBAČENE JOŠ TRI TUŽBE REPUBLIKANACA O IZBORNIM NEPRAVILNOSTIMA: ‘Zaustaviti proglašenje potaknulo bi zbunjenost’

‘Zaustaviti proglašenje u zadnjem trenutku bi potaknulo zbunjenost i obespravljenost, što nema temelja u činjenicama i zakonu’, rekao je okružni sudac Steven Grimberg iz Atlante

Američki predsjednik Donald Trump i njegovi saveznici u četvrtak su izgubili tri presude u pokušaju da spriječe proglašenje pobjede demokrata Joea Bidena na izborima. Sudac u Georgiji, kojeg je imenovao sam Trump, odbacio je zahtjev konzervativnog odvjetnika Lina Wooda da se zaustavi potvrđivanje Bidenove pobjede u toj saveznoj državi. U tužbi se tvrdilo da su tamošnji izborni službenici nepropisno izmijenili proces brojanja glasačkih listića odsutnih birača.

“Zaustaviti proglašenje u zadnjem trenutku bi potaknulo zbunjenost i obespravljenost, što nema temelja u činjenicama i zakonu”, rekao je okružni sudac Steven Grimberg iz Atlante tijekom izricanja presude.

GEORGIA POTVRDILA BIDENOVU POBJEDU: Jučer su završili ponovno i ručno prebrojavanje glasova

Trumpova strategija ostanka na vlasti

Trumpov pravni tim, predvođen njegovim osobnim odvjetnikom, bivšim gradonačelnikom New Yorka Rudyjem Giulianijem, u srijedu je održao konferenciju za medije na kojoj je ponovljeno da je Trump pobjednik izbora. Iznesen je niz optužbi o nepravilnostima na izborima, no najavljeno da je to tek početak dugog procesa i da će dokaze predočiti tek kasnije.

Trumpova strategija ostanka na vlasti sve je više usredotočena na uvjeravanje republikanskih zastupnika da interveniraju u njegovo ime u ključnim saveznim državama u kojima je Biden pobijedio, otkrila su tri izvora agenciji Reuters.

KAKVA BLAMAŽA TRUMPOVA ODVJETNIKA: Toliko se preznojio na presici o ‘pokradenim izborima’ da mu je boja za kosu počela curiti niz lice

Sud u Arizoni je odbacio tužbu

Nedugo nakon presice u srijedu sud u Pennsylvaniji odbacio je pokušaj Trumpovog stožera da se poništi 2,2 tisuće glasova u Bucks Countyju u blizini Philadelphije zbog navodnih nepravilnosti oko omotnica. Sud u Arizoni je pak odbacio tužbu koja je pozvala na sprječavanje dužnosnika u Phoenixu da potvrde Bidenovu pobjedu.

Republikanska stranka u Arizoni tražila je od suca Johna Hannaha da naredi novu provjeru glasova u Maricopa Countyju, gdje živi većina stanovnika te savezne države, tvrdeći da su se glasovi tamo brojali na nezakonit način.

Sudac još nije objasnio zašto je odbacio taj slučaj, no najavio je da će kasnije objaviti opširnije tumačenje.

POLOVICA REPUBLIKANACA VJERUJE DA JE TRUMP ‘PRAVEDNO POBIJEDIO’: Smatraju da mu je pobjeda ukradena prevarama