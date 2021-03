OD SUTRA NOVI REŽIM NA GRANICI SA SLOVENIJOM: Nema prelaska bez testa čak ni za one koji tamo rade

Slovenska vlada u nedjelju je objavila da je u zadnja 24 sata s 2984 testova potvrđeno 520 novih zaraza koronavirusom, ili 17,4 posto u odnosu na sve testirane, a petero ljudi je umrlo od covida-19, čime se ukupan broj preminulih povećao na 3929.

Dnevni radni migranti koji ulaze u Sloveniju od ponedjeljka će na granici morati pokazati negativan test na koronavirus ne stariji od sedam dana, prema odluci slovenske vlade.

U ponedjeljak se u Sloveniji nastavlja masovno cijepljenje pedagoškog osoblja u školama i vrtićima, uglavnom cjepivom AstraZenece, unatoč jakim reakcijama na to cjepivo prošli tjedan među zaposlenima u jednoj osnovnoj školi. Zdravstvene vlasti navode da je to cjepivo kao i ostala sigurno i učinkovito, no unatoč tome mediji javljaju da je proteklih dana bilo dosta slučajeva otkazivanje već dogovorenih termina za cijepljenje AstraZenecom.

Aktivnih slučajeva zaraze je 10.293, a hospitaliziran je 431 pacijent. što je manje nego prethodni dan, dok je do sada ukupno cijepljeno 168.845 ljudi, od čega ih je 81.593 dobilo obje doze cjepiva, objavilo je u nedjelju ministarstvo zdravstva.