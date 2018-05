OD OPAKOG TIRANINA DO MIROLJUBIVOG VESELJAKA – ŠTO TO SKRIVA NOVO LICE KIM JONG UN-a? ‘Vrag leži u detaljima’

‘Samo zato što se on čini kao veseo čovjek, ne znači da su njegove namjere iskrene ili da neće opet lansirati raketu.’

Nakon povijesnog sastanka sjevernokorejskog čelnika Kim Jong-una i južnokorejskog predsjednika Moon Jae-ina, svijet je primijetio jedan spontani trenutak, kad je Kim Jong-un pozvao južnokorejskog predsjednika da na trenutak zakorači na tlo Sjeverne Koreje prije nego što su se zajedno vratili u Južnu Koreju, cijelo vrijeme držeći se za ruke. Potom su se dvojica čelnika zaputila na prvi dio razgovora.

‘Vrag leži u detaljima’

Kasno poslijepodne toga dana potpisana je Deklaracija za mir, prosperitet i jedinstvo Korejskog poluotoka, koja obvezuje te dvije zemlje na denuklearizaciju i razgovore o službenom kraju konflikta. Je li zaista moguće završiti rat između te dvije zemlje nakon desetljeća međusobnog nepovjerenja? Mnogi su po tom pitanju skeptični. Među njima je i japanski premier Shinzo Abe koji je rekao da se nada da će Sjeverna Koreja poduzeti konkretne korake prema denuklearizaciji. Neki koji već dugo vremena prate zbivanja u Sjevernoj Koreji izrazili su sumnje o transformaciji čovjeka koji je donedavno pričao o balističkim interkontinentalnim raketama koje mogu doseći i SAD.

‘Samo zato što se on čini kao veseo čovjek, ne znači da su njegove namjere iskrene ili da neće opet lansirati raketu’, rekla je Catherine Dil s Middlebury instituta za međunarodne studije za CNN. Stručnjaci za sigurnost ipak su pozdravili sastanak koji se održao u petak, no iako je napredak učinjen, mnogi šanse za denuklearizaciju smatraju slabima. Vrag zasigurno leži u detaljima, dodaje Catherine Dill. ‘To je često korištena fraza, ali u ovom je slučaju sasvim istinita. Ako je denuklearizacija moguća, u što trenutno sumnjam, iako se spominje u zajedničkoj deklaraciji, to je vrlo kompleksan proces koji zahtjeva dogovor do u najsitnije detalje i skeptična sam prema tome da ćemo u neko skoro vrijeme doći do toga’, rekla je Dill.

‘Zadržati bistre glave kada je riječ o Kimovom režimu’

Potrebno je sjetiti se da su i u prošlosti postojali mnogi sporazumi koji na kraju nikad nisu bili uspješno implementirani, rekao je David Maxwell, umirovljeni zapovjednik američkih specijalnih snaga. ‘Trebamo se nadati i biti ohrabreni nakon sastanka, no također moramo zadržati bistro razmišljanje kada je riječ o prirodi Kimovog režima i povijesti njihove agresije, o prijetnjama i provokacijama’, dodao je. ‘Može li jedan dan i jedan događaj promijeniti prirodu tog brutalnog režima koji postoji već desetljećima? Nikad ne smijemo zaboraviti da ljudi u Sjevernoj Koreji žive u opresiji, dok se mi divimo Kimovom šarmantnom potezu’, rekao je Maxwell.

Kim Jong un se u petak šalio o stanju sjevernokorejskih ulica i unaprijed se ispričao južnokorejskom predsjedniku zbog toga što će u posjet morati doći avionom, s obzirom na to da su ceste u glavnom gradu u tako lošem stanju. Takva samouvjerenost govori o još većem izazovu za Trumpa i Moona, smatra Catherine Dill. ‘Po mom mišljenju je Kimovo samopouzdanje veći pokazatelj nego njegovo pokazivanje nuklearne moći, to više pokazuje nego iskrena želja za mirom.’ ‘Svakog dana gledam sjevernokorejsku televiziju, čitam novine i medije, no zapravo, propagandni rad Sjeverne Koreje pokazuje nešto drugo tamošnjim građanima’, kaže Thae Yong-ho, bivši sjevernokorejski ambasador u Velikoj Britaniji.

Tamo kažu da je trenutna mirna armosfera u Sjevernoj Koreji direktna posljedica završetka razvoja nuklearnog oružja. Nije vjerojatno da će SAD učiniti nešto da pomogne rješenju Kimovih gospodarskih izazova prije nego što on pokaže da vrši aktivno razoružavanje svog nuklearnog programa i dozvoli međunarodnim inspektorima da izvrše provjeru toga.