OD DJEČAKA SA ZLATNIM PIŠTOLJEM DO NASLJEDNIKA: Posljednji europski diktator sprema svog najmlađeg sina za velike stvari

Proteklih je dana, uz svog oca, 15-godišnji Nikolaj Lukašenko marširao predsjedničkom palačom u Minsku naoružan kalašnjikovom, kako bi stotinama tisuća prosvjednika pokazao da je sprema braniti očevu 26-godišnju vladavinu i jednog je dana možda i preuzeti; no pitanje jest – je li zaista spreman za to

Životna priča najmoćnijeg bjeloruskog dječaka nevjerojatna je. Sa svega pet godina počeo se susretati s najznačajnijim svjetskim liderima, papama, predsjednicima, državnicima, dužnosnicima, pa čak i holivudskim glumcima. Među plejadom kojima je stisnuo ruku, našli su se Barack Obama, Vladimir Putin, Hugo Chavez, pa čak i Steven Seagal.

Sa sedam godina je od tadašnjeg ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva na poklon dobio zlatni pištolj, a sada rame uz rame sa svojim ocem, posljednjim europskim diktatorom, kako ga nazivaju, 15-godišnji Nikolaj Lukašenko hoda s kalašnjikovom po predsjedničkoj palači u Minsku dok traju masovni i nikad viđeni protuvladini prosvjedi.

Je li spreman braniti diktaturu?

Naime, dok stotine tisuća Bjelorusa u Minsku i drugim gradovima traže smjenu Aleksandra Lukašenka, njegov najmlađi od trojice sinova u putnoj ratnoj spremi helikopterom s ocem nadlijeće prosvjednike, piše Daily Beast.

“Lukašenko je u više navrata javno rekao kako će uvijek uzvratiti paljbu, makar i svojim posljednim metkom”, rekao je jedan anonimni bjeloruski političar, koji smatra da je takva pojava mladoga Nikolaja, ili Kolje, kako ga zovu, znak da obitelj Lukašenko nije “kukavička”, već da će se za vlast boriti svim silama.

No, to je ujedno i znak, da je i mladi Nikolaj spreman braniti svoj život, ali i 26-godišnju diktaturu svog oca, koju bi vrlo lako mogao i naslijediti, iako tehnički ne može vladati zemljom prije 35. godine života. No, njegov se otac može ustavnim promjenama pobrinuti i za to.

“To dijete odraslo je bez majke. Razmažen je, uvijek je imao sve što je htio. U njegovoj glavi Bjelorusija i njezini ljudi su ‘mali narod’, a ‘ljudi ne postaju predsjednici već se rađaju kako bi došli na vlast'”, pojasnio je oporbeni političar Pavel Marinič.

“Ako mene nema uz njega, on ne može spavati, ne može jesti, ne može biti dijete”, rekao je jednom davno Lukašenko novinarima kad su ga pitali za komentar optužbi da je Nikolaja pretvorio u maskotu diktature. Dodao je kako bi Kolja “mogao postati predsjednik Bjelorusije”.

Majka mu je ‘izbrisana’

No, za njega se nije ni znalo do 2007. Nagađa se da je on dijete Lukašenka i njegove osobne terapeutkinje, no to nikada nije dokazano, jer je njegova majka doslovno izbrisana iz javnog života. Sam diktator tvrdi da je sina dobio gotovo pa “bezgrešnim začećem”. Naime, njegov otac vjeruje kako žena ne smije imati više od 165-175 centimetara, a nije uspješna ako nema najmanje troje djece. Po uzoru na pokojnog libijskog diktatora Moammera Gaddafija, često je na svoje službene sastanke vodio eskort-djevojke.

Takav je život mladoga Kolje, koji je poprilično aktivan na društvenim mrežama. Tinejdžerice ga redovito obasipaju svojim fotografijama i porukama na Vkontakte, ruskom pandanu Facebooku, no čini se kako to umjesto njega zapravo primaju djelatnici državnih službi. Pravo je pitanje ima li maskota diktature i dječak sa zlatnim pištoljem zaista očevu glad za vlašću i hoće li zaista imati mogućnosti naslijediti tron u državi u kojoj sve više građana traži da se idući predsjednik bira, a ne rađa kako bi došao na vlast.

