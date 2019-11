OČUH JU OTEO KAD JE IMALA 11, DRŽAO U PRLJAVOM ŠATORU I NAPRAVIO 9 DJECE: Jedan par u trgovini nije okrenuo glavu…

1997. njezina je majka, koja nikad u javnosti nije govorila o ovom slučaju, prekinula s Pietteom jer ju je tukao, a on se osvetio tako što je oteo Rosalynn iz škole i pobjegao s njom

Rosalynn McGinnis oteta je u dobi od 11 godina daleke 1997. godine. Oteo ju je očuh Henri Piette koji je u to vrijeme hodao s njezinom majkom. Uzeo ju je iz škole i s njom pobjegao u eiksiko. Kroz 19 godina napravio joj je devetoro djece, piše Daily Mail.

2016. godine Rosalynn je pobjegla uz pomoć ljudi koji su primijetili nešto čudno u trgovačkom centru. Piette je uhićen godin dana kasnije. Danas 33-godišnja McGinnis sada se ispovijedila Dr. Ozu.

Stranci u trgovini shvatili su da nešto ne valja

Dvoje stranaca ponudilo joj je pomoć u trgovini jer su primijetili da nešto ne valja. Piette je uhićen nakon što je ona pobjegla s ukupno osmore od devetoro djece i kontaktirala policiju. Prvotno ju je oteo kako bi se osvetio njezinoj majci s kojom je u to vrijeme bio u vezi. Odveo ju je u Meksiko gdje ju je prisilio da se “uda” za njega. Par je imao devetoro djece i živjeli su u prljavom šatoru koji je godinama bio nedetektiran od strane američkih vlasti. Osuđen je za otmicu, a i alje čeka presudu za silovanja za koja niječe da ih je počinio.

McGinnis se prisjetila trenutka u kojem je spašena.

Par ih je kasnije pronašao

“Bili smo u trgovini, pred tim parom i s nama je bila hrpa djece. Odala nas je i razlika u godinama, a zapravo, taj nam je par pomogao platiti račun za namirnice. Pitali su nas gdje živimo, tako je počelo. Henry je uvijek bio tip koji nas je sklanjao od ljudi, no ovi su znali da nešto ne valja pa su odlučili nešto napraviti”, ispričala je.

Piette ih je forsirao da se presele, no par ih je svejedno pronašao. “Preselili smo se no oni su saznali gdje smo, a žena mi je rekla da uvijek od njih mogu tražiti pomoć”, prisjeća se McGinnis riječi spasitelja.

Zlostavljao je i djecu

Piette je zlostavljao i djecu. “Oni nisu shvaćali stvari, skrivala sam im istinu sve dok nismo pobjegli u Meksiko. Bili su šokirani. Moja djeca su prošla svašta, pogotovo ona starija. Razlog zašto im nisam rekla deinitivno leži u tome što sam znala koliko sam iznutra oštećena. Nisam htjela da odrastaju znajući za to.

On ih je zvao životinjama i tako ih je tretirao. Govorio im je da bi ih ubio samo da im majka nije tu. Tukao ih je, a onda bi ja uskočila i stvari bi se još pogoršale. Zlostavljao me na sve načina koje možete zamisliti, a to je činio čak i godinu prije nego što ju je odlučio oteti.

“Kao malo dijete, ne shvaćate zapravo što se događa. Sad kad gledam unatrag mogu vidjeti kako me cijelo vrijeme pripremao za taj grozan scenarij. No dok si dijete, ne shvaćaš te stvari”, kazala je Rosalynn.

Kako je sve počelo?

1997. njezina je majka, koja nikad u javnosti nije govorila o ovom slučaju, prekinula s Pietteom jer ju je tukao, a on se osvetio tako što je oteo Rosalynn iz škole i pobjegao s njom. McGinnis kaže kako su prethodno putovali kroz SAD. Tvrdi kako ju je svojoj vlastitoj djeci predstavio kao njihovu “novu majku”. Svakodnevno ju je seksualno zlostavljao zbog čega mu je ona rodila još devetoro.

Tvrdi kako su živjeli “ispod radara” i da nitko u Meksiku u ništa nije posumnjao sve dok se ona nije povjerila ženi koja je živjela u blizini njihova šatora. Ta je žena pronašla plakat na kojem se Rosalynn nalazila kao nestala osoba.

Piette negira seksualno zlostavljanje

U lipnju 2016. pobjegla je iz šatora s osmero od devetoro djece koje je imala s otmičarem i uz pomoć telefonske govornice u Oaxaca Cityju kontaktirala Nacionalno centar za nestalu i iskorištavanu djecu. Ubrzo su je spojili s američkom ambasadom koja je sredila povratak u SAD. Kada je konačno uhićen, Piette je tvrdio da je silovanja nije bilo i da su oboje htjeli seks.