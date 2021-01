OČI SVIJETA UPRTE U INAUGURACIJU: Koliko je prijetnja ozbiljna? Stručnjaci poručuju: ‘Osiguranje im je manifestacija žive sile, ali…’

Nasilne scene iz Kapitola s početka mjeseca nameću pitanje sigurnosti inauguracije novoizabranog američkog predsjednika Joea Bidena, a je li moguće da se dogodi sličan napad za vrijeme svečanosti u Washingtonu pokušali su za Net.hr odgovoriti domaći stručnjaci za sigurnost

Novoizabrani američki predsjednik Joe Biden u srijedu će postati 46. čelni čovjek Sjedinjenih Država. Američke izbore obilježili su brojni sukobi kao i optužbe uskoro bivšeg predsjednika Donalda Trumpa da su izbori pokradeni i da američki narod zapravo nije birao Bidena.

Zbog Trumpova “huškanja” na Twitteru i potpirivanja vatre među svojim pristašama, 6. siječnja dogodila se eskalacija nasilja koju vjerojatno nitko nije mogao ni zamisliti. Pristaše Donalda Trumpa napravile su svojevrsni juriš na zgradu američkog Kapitola. Tijekom njihova napada došlo je i do sukoba s policijom, kao i do smrti petero osoba.

FBI i dalje traga za brojnim osobama koje su tog dana sudjelovale u nasilnoj povorci kroz “srce američke demokracije”. Zbog daljnjih potencijalnih napada, Bidenova inauguracija bit će popraćena velikim osiguranjem. The Guardian piše da su američki dužnosnici za obranu zabrinuti jer smatraju kako bi se mogao dogoditi “napad iznutra” te da bi napadač mogao biti netko iz službe osiguranja. Zbog toga će FBI provjeriti svih 25.000 pripadnika Nacionalne garde koji će biti na svečanosti u srijedu.

Inače, riječ je o najvećem broju vojnika Nacionalne garde do sada na inauguraciji predsjednika SAD-a. No, postoji li zaista mogućnost napada i je li primjerice moguće izvesti atentat uz svu zaštitu? Na tu temu razgovarali smo s domaćim stručnjacima za sigurnost.

Laušić: ‘Poduzete su jake protumjere’

General pukovnik Mate Laušić stručnjak je za sigurnost koji kaže da bi uz sve prijetnje i opasnosti, sutrašnja inauguracija bila idealno mjesto napada. Međutim, govori Laušić, teško je dati procjenu očekivanih napada, između ostalog, jer su poduzete i jake protumjere.

“Putem medija vidim da ima dosta informacija koje su sa sigurnosnog aspekta vrlo značajne. Postoje informacije koje kažu da se pripremaju napadi, odnosno da se potencijalni napadači preodijevaju u odore Nacionalne garde. Istovremeno, primjećujem da pripadnici Nacionalne garde imaju posebne akreditacije da sudjeluju u sustavu osiguranja. FBI radi provjeru za svakog pripadnika Nacionalne garde i tako eventualno eliminira modus operandi izvršenja nekoga napada”, govori nam Laušić.

Stručnjak za sigurnost ističe da je došlo do jake suradnje između američkih sigurnosnih službi pa međusobno dijele informacije od sigurnosnog značaja. Cilj je, objašnjava dalje, preveniranje potencijalnih ugroza te navodi da FBI online moderira aktivnosti osoba koje su 6. siječnja “upale” u Kapitol.

‘Manifestacija žive sile i tehnike’

Zbog toga što su došli do određenih saznanja, oni prate desne ekstremističke skupine koje raspravljaju o raznim napadima. Laušić kaže da neke od tih priprema mogu biti stvarne, ali da opet i ne moraju.

“Pitanje je hoće li to dovesti do odvraćanja planiranih napada. Ono što ja vidim je manifestacija žive sile i tehnike. Stručno bismo rekli da ovo do sada nije viđeno i to ne samo kod inauguracija nego kod bilo kakvih drugih velikih političkih događaja u Americi, skupova itd.

Čak ni za vrijeme Olimpijskih igara nije zabilježeno ovo što danas vidimo. Nismo nikada mislili da bi se moglo dogoditi ono što se dogodilo 6. siječnja u SAD-u”, komentirao je Mate Laušić.

Cvrtila: ‘Postoji mogućnost nasilnih prosvjeda’

Željko Cvrtila, kriminalist i stručnjak za sigurnost, također se za Net.hr osvrnuo na predstojeću Bidenovu inauguraciju.

Što se tiče potencijalnih napada, Cvrtila smatra da su se “stvari posložile” jer se Trump odmaknuo i da Mike Pence neće poticati eskalaciju nasilja. Navodi da su sigurnosne službe potencijalne napade stavile pod kontrolu.

“Očito je da su tenzije velike, ljudi su se podijelili na dvije strane, zato je prisutna velika napetost. Postoje šanse da bude prosvjeda i da oni budu nasilni. Smatram da do probijanja sigurnosnog sustava neće doći”, kaže Cvrtila.

Moguće je da su druge države umiješane u ‘potpirivanje’ vatre?

Cvrtila komentira kako je kapacitet nasilja u Sjedinjenim Državama porastao i da su zato sigurnosne službe spremne. Objašnjava da oni imaju određene pokazatelje ugroze i reagiraju sukladno analizama. Sigurnosni stručnjak navodi kako Trumpovi pristaše mogu biti vođeni iznutra pa objašnjava da taj vođa može biti sam Trump ili je on samo “personalizacija” da je on uz njih i da potiče njihove nasilne postupke i ponašanje. Ali…

“Isto tako moguće je da su tu umiješane druge države koje te ljude vode ‘sa strane’. Pored svih sigurnosnih službi i CIA-e, koja je majstor u takvim vođenjima raznih prevrata u drugim državama, teško da se ne bi vidjelo da se Amerikancima netko umiješao u pobunu i da potiče te ljude. Dakle, države poput Kine ili Rusije.

Teško je kontrolirati digitalni prostor jer se u njega često šalju određene poruke i ‘dižu’ se ljudi, a da se zapravo ne zna otkuda te poruke dolaze. Postavlja se pitanje stižu li one s američkog tla ili iz, primjerice, Sibira. Digitalno polje je problematično pa se informacije brzo i šire, a tu ima puno i laži i dezinformacija za kojima se ljudi povode. Najbolji primjer su različiti pokreti kao onaj protiv cijepljenja. Zato predstoji borba za prave činjenice i istinu. Po meni je to glavni uzrok svih ovih problema”, govori nam Željko Cvrtila.

Stručnjak smatra da su tenzije velike i da je jedan od glavnih zadataka nove američke administracije pomirba u društvu te približavanje stavova, ako je to moguće.

Inauguracija Joea Bidena tek slijedi pa iako se ne zna hoće li sigurnost biti ugrožena tijekom svečanosti, jedno je sigurno – nakon Trumpa u SAD-u bi trebala početi jedna nova i mirnija era.