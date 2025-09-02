Oči cijelog svijeta uprte u Peking: Pratite uživo vojnu paradu s Putinom u prvim redovima

Nakon što je održao samit na kojem je okupio političke moćnike istomišljenike, kineski predsjednik Xi Jinping organizira veliku vojnu paradu Pekingu 3. rujna. Parada obilježava 80 godina predaje Japana u ratu i pobjede Kine protiv okupacijskih snaga. Ali za predsjednika Xija ona označava nešto puno veće.

Komemorativne aktivnosti obilježavanja kraja Drugog svjetskog rata započet će u 9 sati ujutro po lokalnom vremenu, a na net.hr-u ih možete pratiti uživo od 3 sata ujutro po našem vremenu.

Kineski predsjednik Xi Jinping održat će govor i smotru vojnika.

Pozornica je postavljena u srcu Pekinga za veličanstven prikaz moći i vojne sile koju je koreografirao predsjednik.

Očekuje se 26 stranih čelnika

Osam ogromnih kineskih zastava vijori se i okružuje portret Mao Zedonga, osnivača komunističke Kine, koji se nalazi na vrhu Vrata nebeskog mira s pogledom na Trg Tiananmen, jedan od najvećih javnih trgova na svijetu.

Ispod su redovi sjedala rezervirani za 26 stranih šefova država, uključujući ruskog Vladimira Putina i sjevernokorejskog Kim Jong-una, čija je prisutnost diplomatska pobjeda za Xija.

Preko puta ceste, u blizini Velike dvorane naroda, dva ogromna cvjetna aranžmana u spomen na kraj Drugog svjetskog rata uzdižu se uz sjedala za oko 50.000 uzvanika.

VEZANE VIJESTI:

Amerika glasno šuti, Istok se sprema za veliku demonstraciju moći: Sve su oči uprte u Peking

Novi savezi, oružje, AI... Ovo su tri ključne stvari koje trebate znati o kineskom samitu

Poslušajte Vučića kako se obraća Putinu na ruskom: 'Mi smo jedina zemlja koja vam nije uvela sankcije'

Putin optužio Europu da širi 'histeriju i horor priče': 'Tada smo bili prisiljeni...'