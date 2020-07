‘OČEVI’ REPUBLIKE SRPSKE TRAŽE NAKNADU ZA MINULI RAD: ‘Žele i u miru nastaviti svoje ratno profiterstvo’

Takozvani ‘stvaratelji’ Republike Srpske traže naknade za učešće u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti prije tri desetljeća. Za kritičare bi to bio nastavak ‘ratnog profiterstva’ i ponižavanje boraca čije su naknade mizerne

Skupština srpskog naroda, čiji je predsjednik bio Momčilo Krajišnik (na slici desno), koji je osuđen za ratne zločine, osnovana je 24. listopada 1991. godine. Sada 83 zastupnika – koliko ih se nekoliko dana prije toga povuklo iz Skupštine tadašnje Republike BiH – skoro tri desetljeća kasnije traže naknadu za svoj rad u razdoblju od pet i pol godina. U “paketu” su i članovi tadašnje Vlade, piše Deutsche Welle.

Sporazum su potpisali lideri parlamentarnih stranaka s prvim predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) Momčilom Krajišnikom prije nekoliko dana, a sudeći prema njegovoj izjavi koju je dao nakon potpisivanja, naknadu bi trebalo dobiti 114 bivših dužnosnika. Mjesečni iznos bio bi u visini današnje zastupničke plaće, pa bi iz budžeta Republike Srpske trebalo da ode oko pet milijuna eura.

“LJUDI KOJIMA SE TREBA ODUŽITI”: Dodik želi ratne zločince nagraditi s po 600 eura mjesečno

‘Nastavak ratnog profiterstva’

Mnogi ratni veterani i drugi građani su ogorčeni. Godinama traže svoja prava, borački dodatak je prije nekoliko godina smanjen, najavljuju se revizije boračkih rješenja, a s druge strane novac se daje dužnosnicima. Organizacija časnika Vojske RS naziva inicijativu “nerazumnom” i pita tko će njima, bivšim borcima, nadoknaditi “znoj, krv, suze za boravak u zemunicama skoro četiri godine”. Boračka organizacija, koja je veća, smatra da je ovo osjetljivo pitanje o kojem nije dala konačan sud.

“Zahtjev asocijacije takozvanih stvaratelja Republike Srpske je skandalozan i po mnogo čemu pokušaj nekih od njih da u miru nastave svoje ratno profiterstvo”, oštro kaže banjalučki novinar Slobodan Popadić.

“Ako vole RS toliko kao što kažu, otkud to da žele od nje naplatiti novac za njeno stvaranje, bez obzira na to što su neki od članova te organizacije ratnih devedesetih od siromaha postali milijuneri? Drugo, otkud im pravo da sebe stavljaju iznad boraca Vojske RS koji su Srpsku također stvarali bez para, u općem siromaštvu, a danas od RS primaju crkavicu dovoljnu tek za kruh i sol?!“, nastavlja Popadić. On kaže da, ako je točno da među zastupnicima prvog saziva skupštine ima socijalnih slučajeva, njima treba pomoći „isključivo kao i svakom socijalnom slučaju u RS-u, ni marku manje, ni više“.

RATKO MLADIĆ U LIPNJU PODNOSI ŽALBU: Ratni zločinac žalit će se na presudu doživotnog zatvora

‘Nagrađivanje’ ratnih zločina

Momčilo Krajišnik, haški osuđenik koji je odslužio kaznu 2013. godine, opravdao je inicijativu navodom da neki od bivših zastupnika i dužnosnika danas žive s penzijom od 300 maraka.

“Dobrodošli u Republiku Srpsku”, odgovorio mu je na to Rade Rakulj, predsjednik Udruženja penzionera.

Trenutno je u RS na evidenciji preko deset tisuća demobiliziranih boraca bez posla, skoro dvije tisuće djece poginulih boraca i preko tisuću ratnih vojnih invalida. Za Bošnjake, povratnike u Republiku Srpsku, radi se o nastavku nagrađivanja onih koji su činili ratne zločine, kaže potpredsjednik RS Ramiz Salkić.

“Kroz zakon se želi dati financijska satisfakcija svima onima koji su organizirali i poticali, a vjerojatno neki i činili ratne zločine. S druge strane, da ne govorimo o ogromnom financijskom pritisku na budžet. Zašto bismo mi, koji smo se vratili i plaćamo porez, plaćali to što je neko ubijao naše najmilije?”, pita se Salkić.

Svečano dočekan ratni zločinac

Kada je pušten iz zatvora, Momčilo Krajišnik se planirao posvetiti poslu s benzinskom pumpom na Palama. Međutim, onda je došao na čelo Asocijacije “Stvaratelji Republike Srpske”, koju financira Vlada RS. Cilj ove, kako sebe nazivaju, nepolitičke organizacije je “zalaganje za ostvarivanje načela na kojima je zasnovana Republika Srpska”.

“Drugi problem u ovoj priči je opasno koketiranje svih političkih stranaka u RS s takozvanim stvarateljima“, analizira novinar Popadić. On podsjeća da je Krajišnik, kao ratni zločinac, svečano dočekan, a da se nagađa i o namještenim javnim poslovima od kojih profitira njegova obitelj.

“Ako demobilizirani borci dozvole da se takozvanim stvarateljima osiguraju plaće za vrijeme rata, biti će to definitivan kraj Boračke organizacije kao sile koja okuplja istinske stvaratelje RS, borci će i zvanično biti prinuđeni stidjeti činjenice da su stvorili takvu Republiku Srpsku, a njihovo mesto u društvu popuniti će samozvani borci i stvaratelji po mjeri aktualne politike“, kaže Popadić.

Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH i vođa najjače srpske stranke SNSD, nalazi se među potpisnicima ove inicijative zajedno sa čelnicima liderima opozicionih stranaka u RS. Inače, Dodik je bio među tim “stvarateljima” kao jedan od zastupnika prvog saziva Skupštine.

FRANCUSKI SPECIJALCI OTKRILI KAKO SU ULOVILI MOMČILA KRAJIŠNIKA: ‘Meta prolazi ispred prozora. Prepoznajem guste obrve. On je!’