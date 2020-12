‘OČEKIVANJA SU PREVELIKA, TO NIJE ČAROBNI NAPITAK’: Mnogi u Europskoj uniji vide cjepivo kao idealan poklon za Božić, ali…

Potvrda Europske agencije za lijekove je tu – 21. prosinca treba pasti odluka o odobrenju cjepiva tvrtki BioNTech i Pfizer u Europskoj uniji; politički pritisak dolazi prvenstveno iz Berlina

Situacija u Europskoj agenciji za lijekove EMA promijenila se u samo nekoliko sati: potvrđeno je da će odluka o odobrenju cjepiva tvrtki BioNThec i Pfizer u Europskoj uniji biti donesena 21. prosinca, piše Deutsche Welle.

Agencija je još jučer prije podne pokušala sačuvati neovisnost i oduprijeti se sve većem političkom pritisku. Tada je njezina služba za odnose s javnošću priopćila kako je donošenje odluke planirano za 29. prosinca.

Ali već početkom mjeseca bilo je više nego jasno da će politički pritisak rasti kako bi se ubrzala odluka o odobrenju cjepiva u EU s obzirom na to da su do sada najuspješnije cjepivo već po hitnom postupku odobrili u Velikoj Britaniji.

Berlin ubrzava tempo

“Ovo su dobre vijesti za Europsku uniju”, ocijenio je njemački ministar zdravstva Jens Spahn. On je rekao da je cilj odobrenje cjepiva u EU “još prije Božića” i da se sa cijepljenjem krene prije Nove godine. “Zašto u Europi to traje tako dugo?“ Činilo se da je na to pitanje novinara i građana posljednjih dana bilo sve teže odgovoriti – otkako je prošli tjedan cjepivo odobreno i u SAD-u. Cijepljenje je počelo i u Kanadi.

Ministar Spahn već danima je povećavao politički pritisak. “Činimo sve da se još u prosincu krene sa cijepljenjem”, izjavio je u ponedjeljak. “Što ranije počnemo, to će se prije smanjiti patnja i zaštiti posebno ranjive skupine”, dodao je Spahn.

No pojedini stručnjaci iz Bruxellesa su šokirani zbog toga što se politika tako otvoreno miješa u postupak odobrenja. “Političari bi trebali biti vrlo oprezni što govore u javnosti i kakva očekivanja imaju od cjepiva. Moramo prije svega očuvati povjerenje javnosti u cjepivo i zaštititi javno zdravlje i sigurnost”, rekao je Yannis Natsis iz organizacije European Heath Alliance koja ima predstavnike u nadzornom odboru EMA-e.

Zašto odobrenje cjepiva u EU traje duže nego u drugim zemljama

“Prednost treba imati brižni proces ispitivanja EMA-e”, kaže zastupnik u Europskom parlamentu Peter Liese, specijaliziran za pitanja lijekova. On podsjeća da postoji veliki broj protivnika cijepljenja i ukazuje na polemike koje se vode na društvenim mrežama. “Velika je skepsa u narodu oko toga može li cjepivo uopće tako brzo biti pušteno na tržište.” Liese smatra da se te skeptike mora shvatiti ozbiljno, a njihove argumente bi trebalo pobiti najboljim mogućim provjerama efikasnosti i mogućih neželjenih posljedica.

On je objasnio i zašto odobrenje cjepiva u EU traje nešto duže nego u drugim zemljama. Kaže da EMA provjerava više podataka i radi temeljitije kada kontrolira učinkovitost, neželjene nuspojave i broj testova. Pritom je EMA uvela dodatne smjene i radi danonoćno na procesu odobravanja cjepiva protiv koronavirusa, dok je sve drugo bilo odgođeno. Kada se Agencija preselila iz Londona u Amsterdam, ostala je bez nekih stručnjaka.

Ali, kako kaže Liese, dobra je praksa oslanjati se na domaće stručnjake, koji se već mjesecima pripremaju za proces odobravanja cjepiva. On se zalaže za postojeći postupak, a ne da se slijedi primer SAD-a i Velike Britanije i preko noći odobri cjepivo po hitnom postupku.

‘Pažljiva provjera je važna za stjecanje povjerenja u cjepivo’

I njemački ministar zdravstva Jens Spahn založio se još krajem studenoga za oprobani proces u EU-u i naglasio da je pažljiva provjera važna za stjecanje povjerenja u cjepivo. No, izgleda je ipak malo promijenio mišljenje. “Razumijem pritisak i razumijem hitnost situacije”, kaže Yannis Natsis: “Ali moramo pažljivo djelovati, to se ne može raditi na brzinu.”

On također upozorava na opasnost od prevelikih očekivanja: “Cjepivo neće biti čarobni napitak koji političari očekuju.” To potvrđuje i liječnik i zastupnik u Europskom parlamentu Peter Liese: “Ovdje se radi zaista samo o nekoliko tjedana. Jer, na proljeće neće biti drugačija situacija s pandemijom.”

Europljani neće biti zapostavljeni

Peter Liese kritizira izvještavanje pojedinih njemačkih medija. Neozbiljno je kada tabloid “Bild” piše da milijuni ljudi dobiva njemačko cjepivo, a njemački građani moraju na njega čekati. “Proizvodnja teče proporcionalno, tako da je za Njemačku već određen dio koji je već zamrznut i može se u kratkom roku isporučiti.”

Riječ je samo o dva do tri tjedna u procesu odobravanja. Zbog toga neće biti manje ljudi cijepljeno u Njemačkoj, naglašava parlamentarac iz Bruxellesa. A Natsis potvrđuje: “Ne vjerujem da će pacijenti u EU-u biti zapostavljeni u odnosu na pacijente u SAD-u ili Velikoj Britaniji.

Sve zemlje su već s prvim vijestima o uspjehu cjepiva osigurale određene količine. Europska komisija je za EU osigurala 400 milijuna doza cjepiva, što je dovoljno da se cijepi 200 milijuna ljudi, s obzirom na to da se svaka osoba mora cijepiti dva puta.

