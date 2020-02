OČAJNI GORAN PRODAJE VLASTITI BUBREG NA INTERNETU: ‘Nemam za struju, morao sam se odlučiti na ovaj težak potez…’

Goranov dug je još od 2005. pa premda je otišao u zastaru, nikoga nije briga nego mu je struja isključena dok nije bio kod kuće

Neimaština može čovjeka otjerati u očaj što najbolje pokazuje primjer Gorana Mišića iz Vranja u južnom dijelu Srbije. On se odlučio za jako težak potez kada je shvatio da jednostavno nema novca za platiti dug za struju pa je na društvenim mrežama oglasio prodaju vlastita bubrega. Njegov dug dosegao je veliku cifru, a on sa suprugom i dvoje djece te sa sestrom koja je invalid, živi u mraku i to još od studenog prošle godine, piše portal Infovranjske.

“Pošto, dragi moji prijatelji, ni poslije tri mjeseca otkako ja i moja djeca nemamo struju i svi trpimo duševnu bol zbog nemogućnosti lokalnih vlasti da nam pomognu, a apelirali smo, molili, kukali i išli kod svakog od njih, moram se odlučiti za jedan težak korak. Dajem bubreg ako mi netko može pomoći”, napisao je nesretni čovjek na društvenoj mreži.

Goranova supruga još uvijek radi, no on je ostao bez posla kada je tvrtka u kojoj je radio otišla u stečaj. Ovaj nesretni čovjek za Infovranjske kaže da za struju nema zbog neimaštine, a ne bahatosti. Ispričao je da mu propala firma duguje novac te da je dug htio platiti od tog novca, no ništa od toga. Njegov dug je još od 2005. pa premda je otišao u zastaru, nikoga nije briga nego mu je struja isključena dok nije bio kod kuće. Tvrdi da opomenu nije dobio iako iz Elektrodistribucije kažu da je na svakom računu opomena.

Nakon što je Horan kontaktirao narodnog poslanika, baš kao i direktora Elektrodistribucije, pa čak i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, nitko mu od njih nije pomogao. Zato je Goran odlučio prodati zdrav bubreg kako bi svojoj obitelji osigurao svjetlost u domu.