KAKO I ZAŠTO JE BAŠ ŠVEDSKA POSTALA BOJNO POLJE BALKANSKIH KRIMOSA? Sve je počelo s bliskim Arkanovim prijateljem…

Prošlog tjedna u Stockholmu je ubijen Beograđanin Saša Todorović Trta (55) i to je prema pisanju Kurira, nastavak serije ubojstava i krvavih obračuna srpskih kriminalnih klanova u Švedskoj. No, kako je ova skandinavska zemlja postala utočište balkanskih, ponajprije srpskih kriminalaca? Sve je počelo sredinom 20. stoljeća.

“Još šezdesetih godina prošlog stoljeća naše podzemlje počelo se širiti Europom. Jedna grupa kriminalaca otišla je u Italiju, druga u Francusku, a treća je, preko Austrije i Njemačke, stigla u Švedsku, i to u Malmo i Gothenburg, pa u Stockholm. Specifično za tadašnju mafiju bilo je da odlazi tamo gdje ima gastarbajtera, odnosno zemljaka koji su zaista otišli raditi. Srbi su u svim dijelovima svijeta gdje su živjeli otvarali restorane i kafiće pa su se po takvim mjestima okupljali i kriminalci koji su im ili nudili zaštitu ili tražili reket”, objašnjava Boža Spasić, bivši operativac DB za Kurir.

Prvi mafijaši skupljali se u kockarnicama

“Srbi su veoma brzo ostvarili dobre veze, povezali se s drugim Srbima koji su radili po Njemačkoj i u početku su sve velike akcije srpskih kriminalaca, uglavnom krađe automobila, organizirane zapravo iz Njemačke i Jugoslavije, sve dok mafija nije dovoljno ojačala”, nastavlja Spasić.

Dodaje da, kada se mafija osnažila, počeli su prati novac. Navodi da su vodili casina i noćne klubove. Osim toga, bili su zaštitari, reketari i naposlijetku su se počeli baviti drogom. Ono što je zanimljivo jest da su proizvodili i distribuirali pivo jer je u to vrijeme cijena alkohola u Švedskoj bila iznimno niska.

Arkanov prijatelj kao osnivač mafije

Osnivačem sprske mafije u Švedskoj smatra se Dragan Joksović Joksa, vrlo blizak prijatelj Željka Ražnatovića Arkana, navodi Spasić. Tijekom devedesetih godina Joksa je bio jedan od glavnih ljudi za šverc cigareta iz Srbije u Švedsku. Spasić tvrdi da su prvo kod Jokse dolazili svi Srbi, a potom se pojavila druga figura – Zoran Uskoković Skole.

“Taj mlađi val, koji je predvodio Skole, ponašao se kao da su na Terazijama – pljačkali su, obijali, padali su često u zatvor, ali su poslije šest mjeseci izlazili. Švedska je bila raj za srpsko podzemlje jer su kazne bile izuzetno male pa su se oni osilili. Sve više je Srba u Švedsku dolazilo preko Jokse i sve je više bilo pljački banaka i pošti. Zanimljivo je da su srpski kriminalci po izlasku iz švedskih zatvora pričali gotovo bajkovite priče i ubjeđivali mlađe da je ‘kul’ završiti u tamošnjoj ‘ćuzi’ jer posjeduje teretanu, televizor i frižider”, govori Kurirov sugovornik.

Raskol srpske mafije nakon devedesetih

Do devedesetih godina srpska mafija u Švedskoj bila je ujedinjena, no nakon toga je uslijedio raskol. Spasić objašnjava da su tek nakon raspada Jugoslavije i rata počeli prvi problemi i sukobi među Jugoslavenima u Švedskoj. Govori da su hrvatski kriminalci preuzeli veći dio teritorija te se počeli međusobno ubijati. Kaže da je to rezultiralo opadanjem moći pa je utjecaj srpskih kriminalaca bio gotovo zanemariv.

Među prvima je navodno 1966. u Švedsku otišao Vlasta Petrović Crnogorac. Bio je gastrabajter, ali se spekuliralo da je zapravo obavještajac i da radi za državu. U Švedskoj je postao izuzetno utjecajan – držao je lokale, klubove i kockarnice. Petrović je ubio čovjeka u samoobrani i tada je poslove preuzeo njegov sin Bojan. Obojica su navodno bili bliski s Arkanom. Isto misli i kriminolog Zlatko Nikolić koji kaže da se sprski kriminalci bave istim nelegalnim poslovima kojima su se bavili i njihovi prethodnici prije pola stoljeća.

“Uglavnom pokrivaju prostituciju i kretanje narkotika, ali tu ima i povremenih sukoba s drugim kriminalnim grupama drugih nacija. Međutim, oni veoma brzo nađu zajednički interes i jezik”, kaže kriminolog Nikolić.

