OBOSTRANI USPJEH: Trump i Kim krenuli na povijesni summit

Vođe SAD-a i Sjeverne Koreje krenuli su u Singapur, na povijesni sastanak kojim bi trebala započeti ‘denuklearizacija’ Koreje.

Američki predsjednik i sjevernokorejski vođa krenuli su u nedjelju na povijesni summit u Singapur, ali dok se za prvog sigurno zna da je Air Foreceom One poletio iz Kanade gdje je sudjelovao na summitu G7, za drugog se tek pretpostavlja da je u svom privatnom mlažnjaku koji je poletio iz Pjongjanga. Donald Trump i Kim Jong-un u Singapur bi trebali sletjeti u nedjelju, s nekoliko sati razlike.

Optimističan Trump i misteriozan Kim

Trump je krenuo s optimizmom koji se iščitava iz njegovih riječi. “Imam osjećaj da Kim Jong-un želi učiniti nešto važno za svoj narod, i sada ima priliku… Ovo je jedinstvena prilika koja se neće nikada ponoviti”, rekao je Trump na konferenciji u Kanadi, u okviru summita G7. “Tamo odlazimo s veoma pozitivnim duhom”, zaključio je o nadolazećem susretu.

Potom je krenuo na dvadesetosatni let prema Singapuru. Uz Trumpa u Singapur idu i državni tajnik Mike Pompeo, savjetnik za nacionalnu sigurnost John Bolton, predstojnik Trumpova ureda John Kelly i glasnogovornica Sarah Sanders. Trump bi se trebao u ponedjeljak sastati sa singapurskim premijerom Lee Hsien Loongom.

Kimov privatni mlažnjak poletio je iz Pjongjanga u nedjelju ujutro, javila je južnokorejska agencija Yonhap, bez dodatnih pojedinosti. Pretpostavlja se da je u njemu sjevernokorejski čelnik, ali za to potvrde nema. Teretni zrakoplov koji je pratio Kim Jong-una za nedavnog posjeta Kini također je poletio iz Pjongjanga. Kim bi se isto po dolasku najprije trebao sastati sa singapurskim premijerom.

Glavne teme summita u Singapuru bit će denuklearizacija korejskog poluotoka i eventualno postizanje mirovnog sporazuma na poluotoku.

U bilo kakvom sporazumu obojica vođa tvrditi će da su pobjednici

Dok se američki i sjevernokorejski čelnik pripremaju za svoj povijesni summit, analitičari kažu da će obje strane vjerojatno tvrditi da su pobijedile bez obzira na to što se dogodi iza zatvorenih vrata u Singapuru. Što znači “pobjeda”, međutim, moglo bi biti pitanje kuta gledanja.

Trump već dugo zahtijeva “potpuno, provjerljivo i nepovratno” ukidanje sjevernokorejskog nuklearnog programa prije postizanja bilo kakvog sporazuma s Kimom. Ipak, uoči prošlomjesečnog susreta s južnokorejskim predsjednikom Moonom Jae Inom u Bijeloj kući, Trump je naslutio popustljivost po tom pitanju kazavši da bi “svakako bilo bolje kada bi se (ukidanje nuklearnog programa dogodilo) u jednom koraku”.

Vjerojatnije je, tvrde analitičari, kako bi dvije strane mogle dogovoriti postupnu denuklearizaciju Sjeverne Koreje i moratorij na nuklearne i raketne pokuse. To bi omogućilo i Trumpu i Kimu da nakon sastanka ustvrde da su unaprijedili interese svojih zemalja kako to nikome prije njih nije uspjelo, smatraju analitičari. Za Sjevernu Koreju denuklearizacija je proces… polagano ukidanje nuklearnog programa u dužem razdoblju”, rekao je singapuski analitičar Bhubhindar Singh. Potpuna denuklearizacija u interesu je Sjedinjenih Država, Kine, Japana, Južne Koreje i Rusije, ali nije u interesu Sjeverne Koreje, dodao je Singh.

Pjongjang neće pristati na brzo razoružanje

U zamjenu za odustajanje od već i samo jednog dijela svog nuklearnog programa, Sjeverna Koreja će gotovo sigurno tražiti sigurnosna jamstva da promjena režima nije na dnevnom redu, navodi Singh.

Pjongjang bi također mogao pristati, u dobroj vjeri, razmontirati svoje interkontinentalne balističke rakete, uključujući Hwasong-14 i Hwasong-15 koji su testirane krajem prošle godine, rekao je analitičar Graham Ong-Webb. “Možemo očekivati da (Sjeverna Koreja) neće pristati na potpuno nuklearno razoružavanje, barem ne u kratkom razdoblju”, kazao je Graham.

“Realističniji je scenarij da će Sjeverna Koreja nakon summita organizirati niz sastanaka na kojima će otezati i poduzimati parcijalne mjere u ukidanju (nuklearnog programa), poput onog koji smo vidjeli prošli mjesec na poligonu za nuklearna testiranja Pungje-ri”, dodao je. Graham je rekao da su ondje ulazi u tunele zatvoreni, ali se lako mogu ponovno otvoriti.

Prije ‘showtime’ nego sporazum

Analitičarka Kim Duyeon kazala je da bi Trump mogao pokušati šarmirati Kima na sastanku, ne žureći se da postigne bilo kakav sporazum. “Ako Trump i Kim ne budu mogli postići sporazum 12. lipnja, dobar bi ishod mogao biti dogovor da će se ponovno sastati i tako zadržati pozitivno ozračje”, istaknula je. “Zasad se čini da su i Trump i Kim zainteresiraniji za dobru predstavu nego za sporazum koji bi riješio njihove brige”, dodala je ona.

Međutim, Trump je izložen velikim pritiscima. “Trump je već prekršio sve norme konvencionalne diplomacije… i ne trebamo očekivati da će se pretvoriti u tipičnog vodećeg pregovarača za postizanje nuklearnog sporazuma”, kazala je analitičarka. “Kim Jong Un je puno spremniji za ovaj summit od Trumpa. On će biti pametan pregovarač i nastojat će ostvariti svoje maksimalističke zahtjeve a istodobno zadržati nuklearno oružje što je duže moguće”, dodala je.

Za sjevernokorejskog čelnika je susret oči u oči s američkim predsjednikom pobjeda sama po sebi, podvig koji nijednom sjevernokorejskom vođi dosad nije uspio. Kimov trenutak slave moglo bi biti već samo “ravnopravno rukovanje s čelnikom najmoćnije zemlje svijeta”, rekao je Hoo Chiew-Ping, stručnjak za Sjevernu Koreju na Malezijskom nacionalnom sveučilištu. Međutim, Hoo se slaže da će vjerojatni ishod summita biti sporazum u kojem će obje strane ustvrditi da su odnijele pobjedu.

Kada bi Kim pristao dopustiti nuklearnim znanstvenicima i inspektorima Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) da posjete nuklearna postrojenja u Jongbjonu, nastavio je Hoo, to bi za Trumpa bio najbolji sporazum. Kako bi to ostvario, Trump bi trebao pristati na velike ustupke, a ne zna se koliko je to voljan učiniti.