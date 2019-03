OBJAVLJENA SNIMKA: Dok je napuštao Predsjedništvo, Vučića su žestoko vrijeđali. Evo kako im je on uzvratio

Vučić je u podne na tiskovnoj konferenciji poručio da neće dopustiti nasilje

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić nakon punih šest sati napustio je zgradu Predsjedništva Srbije.

Novinar Nove TV Andrija Jarak objavio je snimku Vučićevog napuštanja zgrade Predsjedništva, na kojoj se jasno čuju uzvici prosvjednika i poruge upućeni srpskom predsjedniku.

Uzvikivali su mu “Lopove” i “Ukrao si Srbiju”, on im je na to odgovorio: “Živjela Srbija, ali ne fašistička kao što su to vođe prosvjeda”.

Vučić je u podne na tiskovnoj konferenciji poručio da neće dopustiti nasilje i da je spreman razgovarati s građanima, ali ne s oporbenim vođama koje je nazvao fašistima, huliganima, nasilnicima i tajkunima.

Tijekom prosvjeda Vučić je popodne na svom Twitteru postavio fotografiju na kojoj igra šah s ministrom policije Nebojšom Stefanovićem uz komentar “U Predsjedništvu kratak odmor pred poslijepodnevne aktivnosti. Srbija hrabrosti i poštenja uvijek pobjeđuje nasilnike”.

Ista fotografija objavljena je i na Instagram profilu “Budućnost Srbije”, otvorenom uoči početka istoimene kampanje tijekom koje Vučić obilazi sve administrativne okruge i većinu općina u Srbiji.

Potpredsjednik Narodne stranke i dramski pisac Siniša Kovačević poručio je u ispred zgrade Predsjedništva da Radio televizija Srbije (RTS), u čije prostorije je sinoć ušao dio prosvjednika i oporbenih vođa, mora biti slobodna. To će se dogoditi kada “poslušnike” više ne budu dovodili i postavljali na mjesta direktora i urednika javnog servisa.