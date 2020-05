OBJAVLJENA NAJVEĆA STUDIJA O KORONAVIRUSU: Stigli su brojni odgovori o smrtnosti i virusu; ‘Ovo je od presudne važnosti za sve’

Prema studiji koju su zajednički izradili znanstvenici s Oxforda i Londonske škole higijene i tropske medicine (LSHTM) pokazalo se da su većem riziku izloženi muškarci, osobe starije od 70 godina te oni koji boluju od nekontroliranog dijabetesa i težih oblika astme

U dosad najvećoj studiji, znanstvenici s Oxforda su, analizirajući podatke NHS-a (britanski javni zdravstveni sustav) za 17.4 milijuna odraslih osoba u razdoblju od 1. veljače 2020. do 25. travnja 2020. dobili zasad najčvršće dokaze o faktorima rizika povezanih sa smrću od bolesti Covid-19 koju uzrokuje koronavirus, objavljeno je na stranici Sveučilišta u Oxfordu.

Među tih 17,4 milijuna odraslih u Velikoj Britaniji, bilo je 5.707 umrlih čije su smrti pripisane Covidu-19. Istraživanje je također pokazalo da su crnci i Azijati u Velikoj Britaniji izloženiji većem riziku smrti od Covuda.19.

‘Ova studija je presudno važna za sve zemlje’

Prema studiji koju su zajednički izradili znanstvenici s Oxforda i Londonske škole higijene i tropske medicine (LSHTM), a u suradnji s NHS-om, pokazalo se da su većem riziku izloženi muškarci, osobe starije od 70 godina te oni koji boluju od nekontroliranog dijabetesa i težih oblika astme.

Studija je također pokazala da je bolest prisutnija među pripadnicima tzv. BME zajednice (Black and Minority Ethnics – etničkih manjina u Britaniji) koji boluju od kardiovaskularnih bolesti i/ili dijabetesa. Studija pokazuje i da su većem riziku izloženi ljudi slabijeg socijalnog statusa.

Liam Smeeth, profesor kliničke epidemiologije na LSHTM i jedan od voditelja istraživanja, kaže kako su ovakvi precizni podaci potrebni kako bi se lakše upravljalo pandemijom i poboljšala skrb o pacijentima.

“Odgovori dobiveni ovom studijom od presudne su važnosti za zemlje diljem svijeta”, kazao je prof. Smeeth.

Neobjašnivo veća smrtnost među crncima i Azijatima

“Vidimo mnogo veće stope smrtnosti među pripadnicima crnačkih i etničkih manjina. Želimo saznati zašto je to tako pa da znamo što nam je činiti. Jedna je mogućnost da oni imaju mnogo višu stopu osnovnih stanja poput pretilosti, dijabetesa i visokog krvnog tlaka, ali to je tek manji dio objašnjenja”, pojasnio je prof. Smeeth, kako prenosi The Sun.

I odvojena studija Ureda za nacionalnu statistiku (ONS) također je pokazala da su crnci i Azijati više izloženi riziku.

Važan faktor rizika je i pretilost. Oni s indeksom tjelesne mase između 30 i 35 imaju 1,3 puta veću vjerojatnost da će umrijeti, a oni s indeksom od 35 do 40 ugroženiji su 1,6 puta. The Sun piše da je otprilike trećina Britanaca pretila (s indeksom tjelesne mase iznad 30)

“Utvrdili smo vrlo izražen porast stope smrtnosti kod pretilih ljudi. Oni s indeksom tjelesne mase preko 40 izloženi su triput većem riziku da će umrijeti od Covida-19. Čini se da postoji nešto oko pretilosti što utječe na to, čak i kad uzmemo u obzir druge faktore poput dijabetesa, koji idu zajedno s pretilošću”, kazao je prof. Smeeth.

Pretilost udvostručuje rizik obolijevanja od Covida-19

“Gojaznost prethodno nije dobro identificirana kao glavni faktor rizika. Nadamo se da će naša otkrića informirati buduće odluke o tome tko je uključen u rizičnu skupinu”, dodao je prof. Ben Goldacre, jedan od voidtelja istraživanja.

The Sun piše kako je prethodno i istraživanje znanstvenika sa Sveučilišta Glasgow pokazalo da pretilost udvostručuje rizik obolijevanja od Covida-19.

Nadalje, piše The Sun, istraživanje je pokazalo kako je kod crnaca 1,7 puta,a kod Azijata 1,6 puta veća vjerojatnost da će umrijeti od koronavirusa nego bijelci. Stručnjaci zasad nemaju objašnjenja za to. Također, pokazalo se da su ljudi koji žive u siromašnijim područjima izloženi većem riziku ove bolesti nego oni koji žive u bogatijim dijelovima Velike Britanije.

Lauc: Starost je daleko najveći faktor rizika

Na rezultate ove opsežne britanske studije reagirao je i naš molekularni biolog Gordan Lauc. On je na Facebooku sažeo glavne faktore rizika smrti od Covida-19.

“Starost je daleko najveći faktor rizika za smrt zbog covida. (…) Drugi najveći faktor rizika je spol, žene svih dobnih skupina su imale upola manju smrtnost od muškaraca. (…) Debljina je iznimno velik faktor rizika i kod onih jako debelih (BMI>40) ima veći utjecaj od spola. (…) Dijabetes, posebice nekontrolirani je značajan faktor rizika, no bitno manji od dobi, tako da mladi (tipa mlađi od 60 ili 70 godina) dijabetičari zapravo nisu visoko rizična skupina. (…) Za razliku od početnih informacija iz Kine, visoki tlak se nije pokazao faktorom rizika. (…) Od svih drugih bolesti, jedino su transplantirani bolesnici imali značajno velik rizik”, napisao je Lauc na Facebooku.

