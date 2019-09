OBJAVLJENA JE KNJIGA S NAJDIRLJIVIJIM I NAJJEZIVIJIM DETALJIMA 9/11: ‘Ne brini se, tata. Ako se dogodi, bit će brzo. O moj Bože, o moj Bože…’

Na 18. obljetnicu terorističkih napada u SAD-u objavljeni su detalji knjige ‘The Only Plane in the Sky’ akademika Garretta M. Graffa koji donose šokantne izjave putnika, predsjedničke pratnje i hitnih službi

Prije točno 18 godina teroristički napadi na Svjetski trgovinski centar u New Yorku i Pentagon potresli su svijet. Sjećanja na dan u kojem je poginulo gotovo 3000 ljudi i dalje su snažna. Sada ih je, uz informacije i izjave iz dokumenata s kojih je skinuta oznaka tajnosti, predstavio američki akademik Garrett M. Graff. Najintrigantniji dijelovi knjige “The Only Plane in the Sky” (Jedini avion na nebu), “najdirljivije i najjezovitije usmene povijesti koju ćete ikada pročitati”, objavljeni su u The Timesu.

Utorak 11. rujna 2001.

05.43 Dvojica muškaraca (jedan od njih je terorist Mohamed Atta) nalaze se u Portlandu u Maineu. Pred njima je let za Boston.

“Vidio sam tu dvojicu likova kako stoje i gledaju okolo. Pogledao sam u karte i pomislio – vau, karte za prvi razred. Više ne viđaš karte od 2400 dolara. Do leta je bilo manje od 30 minuta. Postavljao sam im standardna pitanja – je li vam netko dao nešto da unesete na avion? Klimao je glavom, smijući se. Rekao sam: Gospodine Atta, ako sada ne odete, propustit ćete let”, rekao je Mike Touhey, agent za karte na aerodromu u Portlandu.

Tog jutra ukupno 17 muškaraca ukrcalo se na letove u Bostonu, Washingtonu i Newarku. Nekima su pretražili torbe i pronašli noževe, koji, prema tadašnjim pravilima, nisu bili zabranjeni.

07.59 Uzlijeće zrakoplov na letu 11 American Airlinesa iz Bostona do Los Angelesa.

08.14 Kapetan Victor Saracini na letu 175 United Airlinesa uzlijeće iz Bostona za Los Angeles.

08.19 Betty Ong, stjuardesa na letu American Airlinesa 11, zove liniju svoje kompanije za rezervacije. Javlja joj se agent Winston Sadler.

Ong: “Kokpit ne odgovara. Netko je uboden u biznis klasi, i mislim da ima i spreja, zato ne možemo disati. Ne znam. Mislim da smo oteti. […] Ja sam broj tri na letu 11. Naš broj jedan je izboden, blagajnik je izboden i broj pet. Ne možemo ući u kokpit. Vrata se ne mogu otvoriti.”

08.21 Sadler preusmjerava poziv na agenticu Nydiu Gonzalez, koja pak razgovara s menadžerom Craigom Marquisom.

Gonzalez: “Sjedili su na 2A i B (dva putnika iz prvog razreda). U kokpitu su s pilotima. Avion leti vrlo nepredvidljivo.”

Marquis: “Ugasio je prijemnik tako da nemamo definitivnu visinu za njega. No,, kontrola leta misli da se spušta…”

08.24 Kontrola leta dobiva poziv s leta 11, no kasnije shvaćaju da su se otmičari greškom uključili na njihovu frekvenciju i da se u biti obraćaju putnicima.

Mohamed Atta: “Imamo neke avione. Samo budite tiho i bit ćemo OK. Vraćamo se u zračnu luku. Neka se nitko ne miče. Sve će biti OK. Ako pokušate nešto, naštetit ćete i sebi i avionu.”

08.37 Kontrola leta kontaktira vojnu jedinicu NEADS, koja je dio NORAD-a (koji tog jutra održava vježbe).

Kontrola leta: Imamo problem. “Imamo oteti zrakoplov koji ide prema New Yorku i trebamo vas ili nekoga da digne F-16-ice ili nešto da nam pomogne…”

NEADS: “Je li to stvarno ili vježba?”

Kontrola leta: “Ne. Nije vježba, nije test.”

08.44 Madeline Sweeney (stjuardesa s leta 11): “Otraga sam s Betty Ong. U kokpitu je bomba. Putnici u ekonomskoj klasi ne znaju što se događa. Otmičari su bliskoistočnog podrijetla. Jedan je dobro govorio engleski, drugi nije. Brzo se spuštamo. Nešto ne valja. Mislim da kapetan nema kontrolu nad avion. Vidim vodu. Vidim zgrade. Nisko letimo. Letimo jako nisko. O moj Bože.”

08.46 Avion American Airlinesa na letu 11 udario je u Sjeverni toranj WTC-a, između 93. i 99. kata. Zapalile su se tisuće i tisuće litara goriva.

Richard Eichen: “Vidio sam kako prema meni ide Azijat, izgledao je kao da je prepečen. Njegova koža je visjela poput morske trave. Molio me da mu pomognem.”

U isto vrijeme, ljude u Južnom tornju se uvjerava da njihova zgrada nije zahvaćena.

08.55 Predsjednik George W. Bush stigao je u osnovnu školu u Sarasoti na Floridi.

Karl Rove, viši savjetnik u Bijeloj kući: “Stajali smo ispred škole. Zazvonio mi je telefon. Asistentica mi je rekla da je avion udario u WTC. To je sve što je znala. Šef je bio metar dalje. Rukovao se. Rekao sam mu. Podigao je obrve u smislu – doznaj više”.

09.00 Druga otmica

Brian Sweeney, putnik na letu United Airlinesa let 175, pokušava nazvati svoju ženu: “Hej Jules, Brian je. Slušaj. Na avionu sam koji je otet. Ako stvari ne završe dobro, želim da radiš dobro, da budeš dobro… Isot ćelim i tvojim roditeljima. Vidjet ću te kad dođeš ovamo. Želim da znaš da te beskrajno volim. Zbogom, dušo. Nadam se da ću te nazvati”.

Peter Hanson, putnik na letu 175., sa suprugom Kim i dvogodišnjom kćeri Christine: “Postaje loše, tata. Stjuardesa je izbodena. Čini se da imaju noževe i sprej. Kažu da imaju bombu. Avion se trese. Mislim da njime ne upravlja pilot. Mislim da ćemo se srušiti. Mislim da planiraju ići u Chicago ili negdje i zabiti se u zgradu. Ne brini se, tata. Ako se dogodi, bit će brzo. O moj Bože, o moj Bože, o moj Bože.”

09.02 Njujorška kontrola leta: Jel’ i on ide u zgradu?

TRACON (radarski pristupni centar): Još jedan je udario u zgradu. […] Cijela zgrada se raspala…

Istodobno je u zraku, među svim drugim pilotima koji su letjeli, zavladala panika i zbunjenost. U školi na Floridi Bush je doznavao razmjere događaja.

Andy Card: Odlučio sam mu prenijeti dvije činjenice. Nisam želio pokretati razgovor jer je predsjednik sjedio ispred razreda. Učiteljica je zatražila učenike da uzmu knjigu pa sam iskoristio priliku i pristupio predsjedniku. Šapnuo sam mu “drugi avion je udario u drugi toranj, Amerika je pod napadom”. Odstupio sam par koraka kako ne bi mogao postaviti bilo kakvo pitanje.

Predsjednički zrakoplov je brzinski uzletio.

Eric Draper, predsjednički fotograf: “Nedugo nakon što smo došli na avion, predsjednik je izašao iz kabine. Išao je između sjedala i rekao: ‘OK, dečki, za ovo nas plaćaju’.”

Istodobno, zaposlenici Bijele kuće su krenuli prema tamošnjem skloništu.

Nedugo nakon 09.00 American Airlines – let 77

Zrakoplov na tom letu je uzletio u 8.20 iz zračne luke Dulles i krenuo put L.A.-a, no do 08.54 se okrenuo natrag.

Ted Olson: “Jedna od tajnica je ušla unutra i rekla: ‘Barbara je na telefonu’. Rekla je: ‘Naš avion je otet’. Rekla je da su je stjerali u stražnji dio aviona, da su imali noževe i skalpele. Rekla je: ‘Volim te’. Zvučala je jako, jako mirno. Bio sam u šoku i užasnut. Nazvao sam ministarstvo pravosuđa i upozorio da imamo još jedan oteti avion, da je moja žena u njemu i da može komunicirati. Javila mi je da može vidjeti kuće. […] Onda se telefon ugasio.”

09.19 U nevolji je i United 93

Dispečer United Airlinesa Ed Ballinger poslao je upozorenje avionima za koje je bio nadležan o mogućim upadima u kokpit i da su dva aviona udarila u WTC.

09.26 Pilot na Unitedovu letu 93 Jason Dahl vraća poruku i traži Eda da je potvrdi. Dvije minute kasnije kopilot je nakratko nazvao, a zatim ga se može čuti kako viče: ‘Upomoć, upomoć, izlazi van’.

09.37 Avion na letu 77 American Airlinesa zabio se u Pentagon. Istodobno, supruga putnika koji je letio na letu 93, Deean Burnett, priča kako ju je nazvao muž. Pitala ga je je li dobro. “Nisam. U kokpitu su.” Rekla mu je za WTC, a on je to prenio ljudima koji su sjedili oko njega. “O moj Bože, to je samoubilačka misija”, rekao joj je.

Linda Gronlund, putnica s istog aviona, zvala je sestru: “Na Unitedu 93 sam. Oteli su ga teroristi koji kažu da imaju bombu. Čini se da će i naš avion srušiti (jecanje). Samo sam ti htjela reći da te volim i da ćeš mi nedostajati. Ne znam hoću li imati priliku ponovno ti to reći.”

Evakuacija iz južnog tornja; ljudi iskaču

Jeannine Ali, zaposlenica u Južnom tornju: “Došao je jedan vatrogasac, nije mu bilo više od 19 godina. Sjećam se da sam ga pogledala i rekla: ‘Ništa ne možeš učiniti, ne idi tamo’. ‘Gospođo, to je moj posao. Moram to učiniti’”, odgovorio joj je.

Wesley Wong iz FBI-a: “Vatrogasac je rekao nešto što nisam razumio. Rekao je ‘pazi se tijela koja padaju’. Prelazio sam ulicu i razmišljao što je rekao o tijelima, a dok sam došao blizu zgrade, vatrogasac je zavikao: ‘Bježi, dolazi jedno’. Smrznuo sam se i pogledao u nebo. Vidimo sam muškarca raširenih nogu kako pada s neba.”

Bill Spade, vatrogasac: “U Sjevernom tornju su bila jedna vrata koja su se otvarala na detektor pokreta. Ona su se otvarala i zatvarala kako su tijela padala.”

09.42 Federalna uprava za zrakoplovstvo izdala je dotad neviđenu naredbu – svi avioni u SAD-u moraju odmah sletjeti.

09.50 Beverly Eckert, supruga Seana Rooneyja (Južni toranj): “Bila sam tako sretna kad sam čula njegov glas. […] Rekao mi je da je na 105. katu. Znala sam da se ne vraća kući. Ispod njega bila je zgrada u plamenu. Nije pokazao ni trunke straha. Razgovarali smo o svoj sreći koju smo dijelili tijekom života, a kako je dim postajao sve gušći, samo je šaptao iznova i ponovno: ‘Volim te’”.

09.59 Srušio se Južni toranj.

Bunker Bijele kuće

Zapovjednik Anthony Barnes: “Pentagon je mislio da ima još jedan oteti avion i tražili su dopuštenje da sruše identificirani komercijalni zrakoplov. Pitao sam potpredsjednika to pitanje i odgovorio je potvrdno. Pitao sam još jednom da budem siguran. ‘Gospodine, potvrđujem da ste dali dopuštenje?’”

Dick Cheney: “To je trebalo učiniti. Nakon što smo vidjeli što se dogodilo u New Yorku i Pentagonu, doista nemate izbora.”

Četvrti zrakoplov

Alice Ann Hoagland: “Let 93 je bio u zraku dulje od drugih letova. Putnici su uspjeli saznati za sudbinu druga tri leta i pokušali onemogućiti otmičare.”

Nešto prije 10.00 Glas na arapskom: “Što je to?”

Glas na arapskom: “Tučnjava?”

Glas na engleskom: “U kokpit!”

Glas na arapskom: “Želi ući unutra. Drži, drži iznutra!”

Glas na engleskom: “Drži vrata!”

Glas na engleskom: “Zaustavi ga!”

Čuju se i druge riječi, poput “Idemo na njih”, “Tu su neki likovi”, “Sjedni”, “Vjeruj u Alaha”…

Air Force One, negdje iznad Meksičkog zaljeva

Gordon Johndroe, pomoćni glasnogovornik iz Bijele kuće: “Putin je bio važan – svi ti vojni sustavi bili su spremni za nuklearnu uzbunu. Kad bi je oglasili, Putin je trebao znati da ne spremamo napad na Rusiju. Predsjednik je bio odličan – odmah je rekao da Rusija neće odgovoriti.”

10.29 Srušio se Sjeverni toranj.