OBITELJI ISILOVIH BORACA NITKO NE ŽELI U BLIZINI: ‘Djeca su u kamp ušla nevina, a sada sa sobom nose svu mržnju svijeta’

Poslije svog povratka u Raku, žene ISIL-ovaca dočekane su s otvorenim neprijateljstvom susjeda

Islamska država uništena je prije pola godine, a još na tisuće boraca ISIL-a, njihovih supruga te djece nalaze se u zarobljeničkim kampovima po Siriji i Iraku. Žene ISIL-ovaca vratile su se u sirijski grad Raku, bivšu prijestolnicu samoproglašene države. One su se vratile nakon 365 dana života u kalifatu, dvije godine bijega te pola godine života u izbjegličkom kampu.

Kako piše Dnevnik.hr., 53-godišnja Umm Mahmoud je majka triju kćeri, baka troje unučati te je supruga borca ISIL-ovca. Ona tvrdi da njezin muž, ona i djeca nemaju nikakve veze s borcima takozvane Islamske države. “Nisam dio te skupine. Samo primjenjujem Božje zakone. Ova haljina spominje se u Kuranu. Zar se trebam riješiti svoje odjeće da bi mi ljudi povjerovali da nisam dio te skupine?”, pita se žena.

Sudjedi ih ne žele vidjeti

Umm Mahmoud ostala je bez dvojice sinova i zeta koji su radili i borili se za ISIL, a njezin suprug, 14-godišnji sin, otac i drugi zet ostali su u zarobljeništvu kurdskih snaga. Poslije svog povratka u Raku, žene ISIL-ovaca dočekane su s otvorenim neprijateljstvom susjeda. Mahmoud priča da su susjedi iznimno neugodni. Kaže da susjedi imaju struju, a oni nemaju. “Ova kuća ima struju, ona, a mi sjedimo u mraku. Zar nemaju suosjećanja?”, pita se žena razočarano. Premda će se mnogi složiti sa susjedima, neki će reći da bi tim ženama i obiteljima trebalo pomoći. Upravo takvo mišljenje promovira plemenski vođa Sheikh Hweidi Al-Shalsh. Upravo on ih je izvukao iz izbjegličkog kampa.

“Je li kamp promijenio njihovu ideologiju? Nije. Samo ju je pojačao. Dijete koje je ušlo u kamp s 10 godina bilo je nevino, a sada sa sobom nosi svu mržnju svijeta”, brani ih Al-Shalsh.

Do sada se iz istog kampa u Raku vratilo gotovo 700 obitelji, piše Dnevnik.hr. Kamp jedino mogu napustiti ako netko za njih jamči da neće raditi probleme, a to je propisano zbog sigurnosnih razloga. Tisuće su se već prijavile na povratak, no tek treba vidjeti hoće li uspjeti pokušaj reintegracije i pomirbe koje vlasti u Raki provode.

