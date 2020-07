OBILNE KIŠE I KLIZIŠTA ODNIJELI 62 ŽIVOTA: Katastrofi u Japanu ne nazire se kraj, padaline neće prestati prije nedjelje

U središnjoj prefekturi Gifu, oko 2300 ljudi još uvijek je izolirano, dok su ceste uništene klizištima ili poplavljene nakon obilnih kiša u srijedu

Očekuje se da će obilne sezonske kiše u četvrtak ponovno pogoditi Japan, dok se broj smrtnih slučajeva zbog poplava i klizanja terena na južnom kineskom otoku Kyushuu popeo na 62.

Najmanje je 17 ljudi poginulo na Kyushuu, gdje su rekordno obilne oborine pokrenule klizišta i poplave tijekom vikenda, izvijestila je televizija NHK.

Spasioci su pozvani u grad Yufu u prefekturu Oiti, gdje je nabujala rijeka odnijela vozilo u kojem su se nalazile četiri osobe, izvijestio je Kyodo News.

Radnici hitne službe i vojska pokušali su doći do stanovnika u ruralnim područjima prefekture Kumamoto, odsječenih klizištima i poplavama, koji su počeli uklanjati blato i otpad iz svojih domova i ureda.

Naredili im da napuste kuće

Po podacima ministarstva poljoprivrede, od subote se pojavilo 179 klizišta, uključujući 48 odnosno 36 u prefekturama Kumamoto i Kagoshima.

Stotinama tisuća stanovnika naloženo je da napuste svoje domove, dok japanska meteorološka agencija upozorava na blatna klizišta, poplave i nabujale rijeke. Međutim, dosta ljudi je odlučilo ne ići u skloništa zbog straha od koronavirusa.

U središnjoj prefekturi Gifu, oko 2300 ljudi još uvijek je izolirano, dok su ceste uništene klizištima ili poplavljene nakon obilnih kiša u srijedu.

Meteorološka agencija objavila je da očekuje nastavak jakih kiša u većim dijelovima zemlje do nedjelje.

Do petka ujutro očekuje se do 250 milimetara kiše po četvornom metru za sjeverni dio otoka Kyushu, a do 200 milimetara za južni Kyushu i jugozapadni otok Shikoku, objavila je agencija.