OBDUKCIJE OTKRILE STRAŠNU ŠTETU KOJU COVID-19 MOŽE NAPRAVITI MOZGU: ‘Potpuno smo iznenađeni’

Dok se COVID-19 neumoljivo širi i tako zaražuje sve veći broj ljudi, znanstvenici pomno promatraju neobičnu i zastrašujuću štetu koju može nanijeti ljudskom tijelu

Od početka pandemije znamo da ova bolest pustoši više od pukog dišnog sustava, uzrokujući i gastrointestinalna stanja, oštećenja srca i poremećaje zgrušavanja krvi. U godinu dana pandemije, dubinske obdukcije bolesnika s COVID-19 otkrile su veće detalje raširene upale i oštećenja u moždanim tkivima. To bi moglo pomoći u objašnjavanju naleta neuroloških simptoma koji su se očitovali kod nekih pacijenata, od glavobolje, gubitka pamćenja, vrtoglavice, slabosti i halucinacija do ozbiljnijih napadaja i moždanih udara.

Neki procjenjuju da bi i do 50 posto hospitaliziranih s COVID-19 moglo imati neurološke simptome zbog kojih se ljudi muče obavljati čak i uobičajene svakodnevne zadatke poput pripreme obroka. Njihovo izvješće objavljeno je u New England Journal of Medicine.

Oštećenja povezana s moždanim udarima

“Bili smo potpuno iznenađeni. Prvobitno smo očekivali štetu koja je uzrokovana nedostatkom kisika”, rekla je liječnica i klinička direktorica Nacionalnog instituta za zdravlje (NIH) Avindra Nath. “Umjesto toga, vidjeli smo multifokalna područja oštećenja koja su obično povezana s moždanim udarima i neuroinflamatornim bolestima.”

Istraživači NIH-a, uključujući liječnika Myoung-Hwa Lee i Nath, izvršili su pomni pregled moždanih tkiva 19 umrlih pacijenata. Bili su u dobi od 5 do 73 godine, a mnogi su imali čimbenike rizika za ozbiljni koronavirus, uključujući dijabetes i kardiovaskularne bolesti. Korištenjem moćne MRI mikroskopije tim liječnika identificirao je 10 pacijenata s abnormalnostima u mozgu. Mikroskopsko istraživanje otkrilo je hiperintenzitete – svijetle mrlje na mikrografskoj slici uzoraka mozga, za koje je fluorescentna mikroskopija pokazala da curi fibrinogen (protein krvi).

T-stanice i moždane specijalizirane imunološke stanice, mikroglija, okruživale su ta mjesta kod velikog broja pacijenata; bilo je i tamnih područja zgrušanog krvarenja. To je navelo istraživače da zaključe da su ti pacijenti doživjeli višestruka, mini moždana krvarenja – vrstu oštećenja koja je obično povezana s upalom u mozgu. “Vrlo male krvne žile u mozgu su curile”, rekla je Nath. Nisu samo oni ozbiljno bolesni koji zahtijevaju intenzivnu njegu ili imaju već postojeća stanja pokazali neurološke simptome od COVID-19. “Vidjeli smo ovu skupinu mlađih ljudi bez konvencionalnih čimbenika rizika koji imaju moždane udare i pacijenata s akutnim promjenama u mentalnom statusu koje nisu drugačije objašnjene”, rekao je neurolog sa Sveučilišta Liverpool Benedict Michael još u rujnu.

Razvoj psihoze?

Pacijenti su pretrpjeli zablude i razvili psihozu. U jednom je slučaju 55-godišnjakinja počela viđati lavove i majmune u svom domu, prije nego što je povjerovala da je prijatelja ili člana obitelji zamijenio identičan varalica (Capgrasova zabluda). Unatoč testovima za otkrivanje virusa u moždanim tkivima, Lee i tim nisu pronašli trag SARS-CoV-2, ali oprezni su u svom izvješću: “Moguće je da je virus očišćen u vrijeme smrti ili da su brojevi virusnih kopija ispod razine otkrivanja naših testova.”

Iako su druge studije pronašle tragove virusa u mozgu, razine su bile niske i čini se da su rijetke. “Dosad naši rezultati sugeriraju da štetu koju smo vidjeli možda nije prouzročio virus SARS-CoV-2 koji izravno zaražava mozak”, rekao je Nath. Umjesto toga, šteta može biti posljedica upalnog odgovora tijela na virus, objasnio je. Zbog male veličine uzorka i ograničenih kliničkih informacija, tim kaže da još ne mogu donijeti nikakve izravne zaključke. Ali njihovi se nalazi podudaraju s EEG testovima koji su otkrili encefalopatiju u bolesnika s COVID-19 – poremećaji u tipičnoj električnoj aktivnosti mozga koji mogu značiti oticanje i upalu. Također se poklapa sa studijama koje pokazuju da virus može pokrenuti druge opasne imunološke reakcije koje u nekim slučajevima uzrokuju čak i više štete nego što sam virus izravno ima.

Istraživači su zabrinuti zbog implikacija upale mozga na dugoročno zdravlje ljudi, s obzirom na to da je povezana s gubitkom pamćenja i Alzheimerovom bolešću, a neki pacijenti već trpe dugotrajne neurološke posljedice poput kroničnog umora i Guillain-Barréova sindroma.

“U budućnosti planiramo proučiti kako COVID-19 šteti moždanim krvnim žilama i proizvodi li to neke kratkoročne i dugoročne simptome koje vidimo kod pacijenata”, rekla je Nath.

