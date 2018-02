OBAVJEŠTAJCI U BIH RAZOTKRILI POTENCIJALNOG TERORISTA: Dopisivao se sa džihadistima i planirao put u Siriju

Njegove planove otkrile su sigurnosne agencije u BiH, a Hasić je nakon toga uhićen i od tada je u pritvoru.

Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podignulo je optužnicu protiv državljanina te zemlje Amira Hasića kojeg tereti za terorizam odnosno pokušaj pridruživanja terorističkoj organizaciji Islamska država (IS), potvrđeno je iz sjedišta tužiteljstva u Sarajevu.

Kako se navodi u priopćenju, Hasić (63) je optužen da je osigurao sredstva i stvorio plan za pridruživanje terorističkoj organizaciji.

Dopisivao se s teroristima

Istragom je utvrđeno kako je on u studenome 2017. preko mrežne aplikacije stupio u kontakt s pripadnikom IS-a koji se nalazi u Siriji. U prepisci je izrazio želju pridružiti se teroristima i sudjelovati u oružanim sukobima u Siriji kao pripadnik tzv. Islamske države.



Njegove planove otkrile su sigurnosne agencije u BiH, a Hasić je nakon toga uhićen i od tada je u pritvoru.

137 državljana BiH uključeno u terorizam

U BiH su, zbog terorizma uglavnom povezanog s islamskim radikalizmom, do sada optužene 42 osobe, od kojih su 23 osuđene na zatvorske kazne, većinom do godinu dana zatvora i to na temelju sporazuma o priznanju krivnje.

Prema procjenama sigurnosnih agencija u BiH, barem 137 državljana te zemlje i sada je u inozemstvu i uključeno u strukture terorističkih organizacija.