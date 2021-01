OBAMA, CLINTON I BUSH ODUŠEVILI SVOJOM VIDEOPORUKOM ZA BIDENA: Govorili su o svojim nadama za budućnost

Bidenovi prethodnici Obama, Bush i Clinton svom nasljedniku i prijatelju, Joeu Bidenu snimili su videoporuku kako bi pozvali na ‘povratak u normalu’ i ‘savršeniju uniju’, a predsjednik Biden u svom govoru isticao je važnost zajedništva i jedinstva

Trojica bivših američkih predsjednika u srijedu su snimila izvanrednu videoporuku za svog prijatelja Joea Bidena, obećavajući mu da će mu pomoći u svemu što treba i poželjevši svako dobro njemu i zemlji. U snažnom znaku jedinstva, prijeko potrebnom nakon podjele u posljednje četiri godine, dvojica demokrata, Barack Obama i Bill Clinton i republikanac George W. Bush, govorili su o svojim nadama za budućnost. Također, bivši predsjednici govorili su o važnosti mirne tranzicije moći i uspostavljanju jedinstva u cijeloj naciji, piše Daily Mail.

Donald Trump ostao je zapažen po svojoj odsutnosti: napustio je Washington ranije u srijedu ujutro, postavši prvi predsjednik nakon Andrewa Jacksona 1869. koji je odbacio inauguraciju svog nasljednika. “Moramo ne samo slušati ljude s kojima se slažemo, već i one s kojima se ne slažemo”, rekao je Obama u razgovoru sa svojim bivšim vrhovnim zapovjednikom, osvrnuvši se na vlastitu inauguraciju spominjući kako mu je osobno jedno od najljepših sjećanja sa vlastite inauguracije bila gracioznost i velikodušnost koju je njemu pokazao predsjednik Bush, a njegovoj supruzi Michelle Laura Bush. “To je bio podsjetnik da možemo imati žestoke nesuglasice, a opet prepoznati zajedničku čovječnost i da, kao Amerikanci, imamo više zajedničkog od onoga što nas razdvaja”, nastavio je te dodao kako Amerikanci mogu proći kroz poteškoće i sve probleme ukoliko rade zajedno.

Clinton je u međuvremenu rekao da mu je drago što je Biden trijumfirao na izborima 2020. godine, te dodao kako su spremni krenuti u pohod s njim (Bidenom). Bush je dodao: “Mislim da činjenica da nas troje stojimo ovdje i razgovaramo o mirnom prijenosu vlasti, govori o institucionalnom integritetu naše zemlje. Amerika je izdašna zemlja, ljudi velikih srca. Svo troje smo imali sreće što smo bili predsjednici ove zemlje” te nastavio kako je predsjednikov uspjeh uspjeh njihove zemlje.

“Kao što sam rekao ranije danas, opet smo naučili da je demokracija dragocjena i da je zbog vas demokracija prevladala”, rekao je Biden te nastavio da su on i njegova supruga Jill te potpredsjednica Kamala Harris i njen suprug Doug Emhoff, “željeli biti sigurni da inauguracija nije o nama, već o vama – američkom narodu”, rekao je. “Ovo je sjajna nacija. Mi smo dobri ljudi i za [prevladavanje] izazova koji su pred nama potrebno je nedostižno od svih stvari u demokraciji – jedinstvo”.

‘Američka težnja’

Harris je pohvalila postignuća Abrahama Lincolna tijekom građanskog rata, prisjetila se i postignuća Martina Luthera Kinga mlađeg i njegovih neumornih napora u borbi za rasnu i ekonomsku pravdu. Također, posebnu zahvalu Harris je uputila i američkim znanstvenicima, roditeljima i učiteljima koji ustraju u borbi s pandemijom koronavirusa te je ohrabrila ljude da gledaju dalje od krize. “Vidim to u znanstvenicima koji transformiraju budućnost, vidim u roditeljima koji njeguju generacije koje dolaze i u inovatorima, odgajateljima, u svima, svugdje koji su medicinske sestre i odgajatelji, svima svugdje koji grade bolju život za sebe, svoje obitelji i svoje zajednice”, nastavila je Harris. “I ovo je američka težnja. to je ono na što nas je predsjednik Biden pozvao. Hrabrost vidjeti dalje od krize, činiti ono što je teško, činiti ono što je dobro, ujediniti se, vjerovati u sebe, vjerovati u svoju zemlju, vjerovati u ono što možemo učiniti zajedno”.

Poseban televizijski program zamijenio je tradicionalne balove

Poseban televizijski program koji je zamijenio tradicionalne balove u glavnom američkom gradu zbog koronavirusa započeo je u 20:30. Prva imena glazbene industrije uložila su napore da održe napon u uglavnom virtualnom 90-minutnom programu nazvanom “Slavimo Ameriku”. Rock legenda Bruce Springsteen otpjevao je “Land of Hope and Dreams” otvarajući posebni program koji je vodio glumac Tom Hanks ispred Lincoln Memoriala. Ostali glazbeni doprinosi tijekom cijele emisije uključuju live nastupe Foo Fightera, Justina Timberlakea i Ant Clemonsa, Jona Bon Jovija, Katy Perry i Johna Legenda, koji su otpjevali izvedbu pjesme “Feeling Good”.

Hanks je predstavio emisiju rekavši kako su posljednjih nekoliko godina svjedoci dubokih podjela i zabrinjavajućih trzavica u zemlji, ali da večeras razmišljaju o Sjedinjenim Američkim Državama. “Praksa naše demokracije, temelji naše republike, integritet našeg Ustava, nada i snovi koje svi dijelimo za savršeniju uniju. Nekima je predsjednička inauguracija tradicija, čin koji označava opredjeljenje za novi četverogodišnji mandat. Ipak, u stvari, Dan inauguracije više je od zakletve sljedećih nacionalnih vođa. Ovaj dan govori o svjedočenju trajnosti našeg američkog ideala”, rekao je Hanks.

Potpisivanje izvršnih naredbi

Ranije u srijedu, predsjednik Biden prvi se put pojavio u Ovalnom uredu kako bi potpisao nove izvršne naloge i pročitao “privatno” pismo koje mu je Donald Trump ostavio. “Predsjednik je napisao vrlo velikodušno pismo”, rekao je Biden, a obzirom da se radi o privatnom pismu Biden je rekao da ne želi govoriti o sadržaju pisma dok o tome ne razgovara s Trumpom.

Trump je ostavio bilješku na Resolute Desku u Ovalnom uredu, jednoj od rijetkih tradicija koje je slijedio u mirnom prijenosu vlasti. Trump nikada nije pozvao Bidena u Bijelu kuću nakon izbora, niti je prisustvovao Bidenovoj inauguraciji. Biden je potpisao tri izvršne akcije: jedna kojom je naloženo obavezno nošenje maski, druga koja pruža “potporu zajednicama koje ne pružaju usluge”, a treća je bila ponovno pridruživanje pariškom klimatskom sporazumu. Trump je uklonio Sjedinjene Države iz sporazuma o klimi, a Biden je obećao da će vratiti Ameriku na sporazum prvog dana svog predsjedništva. “Kao što smo naznačili, potpisat ćemo brojne izvršne naredbe tijekom sljedećih nekoliko dana do tjedna, a ja ću početi danas. Kriza Covida-19 zajedno s ekonomskom krizom i klimatskom krizom, izvršne radnje koje potpisujemo pomoći će u promjeni tijeka krize”, rekao je Biden.

Međustranačko jedinstvo

Ranije popodne, Biden i Harris imali su prvi pokaz jedinstva jer su sudjelovali u ceremoniji polaganja vijenaca u Grobnici nepoznatog vojnika, pored bivših predsjednika i prvih dama iz obje stranke – uz očitu iznimku Donalda Trumpa. Iza Bidena i Harrisa na nacionalnom groblju Arlington stajali su bivši predsjednici Barack Obama i prva dama Michelle; George W. Bush i Laura; i Bill Clinton i Hillary.

Poruka međustranačkog jedinstva nije mogla biti jasnija: tri bivša predsjednika i prve dame okupljaju se kako bi pozdravile pale. Nakon prošlih inauguracija, novi predsjednik i potpredsjednik tradicionalno su putovali u Arlington, no u srijedu popodne neslužbeni klub bivših predsjednika pridružio se odjeku teme uvodnog obraćanja Joea Bidena. 96-godišnji Jimmy Carter nije došao na inauguraciju zbog zabrinutosti za COVID-19, ali je u poruci čestitao Bidenu.

Scena trojice bivših i jednog trenutnog vrhovnog zapovjednika koji su zajedno oplakivali poginule podcrtala je kako je Trump izbačen iz najmanjeg i najekskluzivnijeg američkog kluba. Negodovao je protiv sve trojice bivših predsjednika, posebno Obame, ali je također otpustio Busha, privatno ga nazvavši “lutkom”, dok je njegovo jednokratno prijateljstvo s Billom Clintonom slomljeno gorčinom predizborne kampanje 2016. godine.

Biden predsjednika Trumpa nije spomenuo po imenu, ali njegov je govor bio pun osude Trumpove taktike i metoda. “Možemo se vidjeti ne kao protivnici, već kao susjedi. Možemo se odnositi jedni prema drugima dostojanstveno i s poštovanjem. Možemo udružiti snage, zaustaviti viku i smanjiti tenzije”, rekao je. Biden je izričito pozvao na prestanak manipuliranja činjenicama i bijesa jedni na druge – dvije karakteristike Trumpovog vremena na vlasti te pozvao sve da “krenemo iznova”. Pozvao je da ljudi ponovno krenu slušati te ukazivati poštovanje jedni prema drugima. “Svako neslaganje ne mora biti razlog totalnog rata. Moramo odbaciti kulturu u kojoj se činjenicama manipulira, pa čak i proizvodi “, napomenuo je.

U svom nastupnom obraćanju, Biden je povukao oštar kontrast između svog predsjedništva i prethodne četiri godine, rekavši: “U tome je cijela moja duša. Sve što radim zadržat ću u vašoj službi, ne misleći na moć već na mogućnosti, na javno dobro”. Biden nije Trumpa spomenuo imenom, ali je kroz svoj govor utkao nit kontrasta. Osudio je “laži izrečene za moć i profit”, rekao je “ima istine, a ima i laži”, priznao je gorke podjele u zemlji kao “negrađanski rat” i pozvao se na rulju MAGA koja se pobunila na mjestu na kojem je govorio prije samo dva tjedna, rekavši: “Demokracija je prevladala”.

Govorio je u jedinstvenim okolnostima: nema gužve zbog koronavirusa i sigurnosne havarije nakon pobune MAGA, a prvi put od 1869. godine njegov prethodnik nije bio prisutan. Na podiju na kapitolskim stubama, Biden je stavio ruku na obiteljsku Bibliju koju je držala njegova supruga Jill i položio prisegu, a zatim se prvi put obratio naciji kao 46. predsjednik.

Upozorio je na ekonomiju u krizi i eksploziju pokreta Black Lives Matter nakon policijskog ubojstva Georgea Floyda rekavši: “Jednom u stoljeću virus koji šutke vreba zemlju. U jednoj godini odneseno je toliko života koliko je Amerika izgubila u cijelom Drugom svjetskom ratu. Izgubljeni su milijuni radnih mjesta, zatvorene stotine tisuća tvrtki, a poklič za rasnom pravdom pokreće nas oko 400 godina. San o pravdi za sve više neće biti odgođen”.

‘Neslaganje ne smije dovesti do razdruživanja’

U svom prvom predsjedničkom činu zamolio je Amerikance da mu se pridruže u trenutku šutnje kako bi se prisjetili onih koji su umrli od smrtonosne bolesti. “Moj prvi čin predsjedništva, želio bih vas zamoliti da mi se pridružite u trenutku tihe molitve da se sjetim svih onih koje smo izgubili u prošloj godini od pandemije, tih 400 tisuća američkih kolega, mama, tata, supruga, supruga, kćeri, sinovi, suradnici. Počastit ćemo ih postajući ljudima i narodom za koji znamo da možemo i trebamo biti”, rekao je.

Biden je dalje istaknuo kako je zahvalan svima koji su podržali njihovu kampanju te da je ponizan zbog vjere koju mu je američki narod dao. Svima koji su ga nisu podržali poručio je da ga poslušaju dok “idemo naprijed”. “Ako se i dalje ne slažete, neka tako bude. To je demokracija”, rekao je protivnicima. “To je Amerika. Ipak, jasno me čujte: neslaganje ne smije dovesti do razdruživanja. I to vam obećavam, bit ću predsjednik svih Amerikanaca – svih Amerikanaca”, rekao je. Govorio je i o “bolnoj lekciji” posljednjih tjedana, osvrnuvši se na pobune na Kapitolu koje su uslijedila nakon Trumpovih napora da poništi rezultate u državama koje glasale za Bidena.

A o svojoj je vjeri govorio kao drugi katolički predsjednik, citirajući svetog Augustina, nakon dana koji je započeo misom s kongresnim čelnicima, a također je govorio o svojoj vjeri u Ameriku, govoreći: “Ovo je sjajna nacija. Mi smo dobri ljudi. Sada na ovom svetom terenu gdje je prije samo nekoliko dana nasilje pokušalo poljuljati temelj glavnog grada okupljamo se pod jednim narodom, pod Bogom, nedjeljivim, kako bismo prenijeli miroljubivu moć kakvu imamo već dva stoljeća”, rekao je. U svojim je nastupima Biden isticao kako je “jedinstvo put naprijed” te zamolio sve Amerikance da se okupe i pridruže mu se.

Poziv na jedinstvo

Na koncu, Biden je još jednom na kraju svog obraćanja pozvao na jedinstvo. “Kolege Amerikanci, zaključujem dan kako sam započeo, svetom zakletvom, pred Bogom i svima vama. Dajem vam riječ, uvijek ću se poravnati s vama”, rekao je. “Zajedno ćemo napisati američku priču o nadi, a ne strahu, jedinstvu, ne podjeli, svjetlosti, ne tami, priču o pristojnosti i dostojanstvu, ljubavi i iscjeljenju, veličini i dobroti. Neka ovo bude priča koja nas vodi, priča koja nas nadahnjuje i priča koja govori o vjekovima koji tek dolaze da odgovorimo na poziv povijesti. Upoznali smo trenutak. Demokracija i nada, istina i pravda nisu nam umrli, već su napredovali”, dodao je.

“Dakle, s ciljem i odlučnošću okrećemo se onim zadacima našega vremena, održanih vjerom, vođenim uvjerenjem, posvećenih jedni drugima i zemlji koju volimo svim srcem. Neka Bog blagoslovi Ameriku i neka Bog zaštiti naše trupe. Hvala, Ameriko”, rekao je Joe Biden, 46. američki predsjednik.

