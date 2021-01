NOVO ZVJERSTVO U AMERICI: Naoružani muškarac haračio Chicagom i ubio troje, a ranio četvero ljudi; Likvidirala ga policija

U seriji oružanih napada diljem Chicaga, 32-godišnji Jason Nightingale ubio je troje, a teško ranio četvero ljudi

Naoružani muškarac ubio je troje i ozlijedio četvero ljudi u seriji pucnjava koja je započela na jugu Chicaga, a završila njegovim ubojstvom na sjeveru grada. Istražitelji pokušavaju utvrditi motiv svih napada 32-godišnjeg Jasona Nightengalea, javlja AP.

On je u subotu popodne najprije u glavu ustrijelio 30-godišnjeg studenta čikaškog sveučilišta, koji je sjedio u svom autu u četvrti Hyde Park. Potom je nasumice uletio u jednu stambenu zgradu te ubio 46-godišnjeg zaštitara i teško ranio 77-godišnjakinju koja je u tom trenutku uzimala svoju poštu. Nesretna je žena u bolnici u kritičnom stanju zbog teških ozljeda glave.

Dvaput se vratio u trgovinu

Nightengale je potom otišao u drugu zgradu u blizini te ukrao automobil čovjeku kojeg je poznavao. Zatim je uletio u trgovinu, u kojoj je ubio 20-godišnjaka i u glavu i vrat teško ranio 81-godišnjakinju, koja je također u kritičnom stanju. Po izlasku iz trgovine ustrijelio je 15-godišnju djevojčicu koja se s majkom u tom trenutku vozila automobilom. Ona je također u teškom stanju. Potom se vratio u istu trgovinu i zapucao na policajce koji su istraživali prvu pucnjavu. Šef čikaške policije, Jason Brown otkrio je da nitko od njih nije ozlijeđen.

No, ubojica je nastavio svoj ubilački pohod 16 kilometara dalje, u Evanstonu, gdje je uletio u ljekarnu te počeo pucati. No, srećom nikog nije ozlijedio. No, zato je u vrat pogodio ženu u restoranu koji se nalazi preko puta ljekarne. Kada je izlazio iz restorana, Nightengalea su dočekali policajci, na koje je ponovno otvorio vatru. No, oni su ga na kraju ubili.

Nepredvidljivo ponašanje

Brown nije otkrio identitet žrtava te je napomenuo da su to prve informacije, koje se mogu promijeniti s novim saznanjima. Dodao je i kako će istražitelji objaviti informacije o ubojici čim otkriju nešto o njemu u istrazi.

“Kad čujete cijelu ovu priču, čini se kao da imate kristalnu kuglu onoga što će on sljedeće učiniti. Ali, svi znamo da nema te kristalne kugle koja će otkriti kamo će on dalje otići, a to ne znaju niti sve naše policijske kamere. Reagiramo na mjestu događaja po pozivu, prikupljamo informacije, a za to vrijeme on ide na drugu lokaciju, dok mi pokušavamo utvrditi što se dogodilo na prvoj”, pojasnio je Brown.