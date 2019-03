NOVO PONIŽENJE ZA BRITANSKU PREMIJERKU MAY: Dvije euroskeptične frakcije glasat će protiv njezina dogovora o Brexitu

Novo poniženje za britansku premijerku May nakon što su dvije euroskeptične frakcije u parlamentu upozorile da će glasati protiv njezina dogovora o istupanju

Britanska premijerka Theresa May suočava se s novim poniženjem nakon što su dvije velike euroskeptične frakcije u parlamentu upozorile da će glasati protiv njezina dogovora o istupanju jer nije uspjela dobiti ustupke Europske unije.

Samo 18 dana prije nego što bi Velika Britanija trebala napustiti EU 29. ožujka, May nastoji – do sada bez uspjeha – u zadnji tren osigurati promjene dogovora o napuštanju bloka prije glasanja parlamenta u utorak o tome hoće li odobriti dogovor. Bude li dogovor, koji je odbačen u siječnju, odbijen ponovno, zastupnici će glasati u srijedu o napuštanju EU-a bez dogovora 29. ožujka, a odbiju li to glasat će u četvrtak o odgađanju brexita.

Nigel Dodds, potpredsjednik Demokratske unionističke stranke (DUP) koja podržava manjinsku vladu premijerke May, i Steve Baker, vodeća osoba u velikoj euroskeptičnoj frakciji njezine Konzervativne stranke, upozorili su da će premijerkin dogovor biti odbačen.

Nezadovoljni europski dužnosnici

Europski dužnosnici rekli su da u pregovorima tijekom vikenda nije bilo napretka i izrazili nezadovoljstvo pokušajima May da osigura ustupke samo nekoliko tjedana prije britanskog izlaza iz Unije.

“May je još dublje satjerana u kut, drugo važno glasanje bit će u petak, no čini se da to neće biti zadnje važno glasanje o tome”, rekao je jedan dužnosnik Europske unije. “Zaista želimo sada završiti sa svim tim. Ne ide ni u kojem smjeru, tako da čak ni produljenje neće biti izlaz iz slijepe ulice. Na našoj strani nije ostalo puno strpljenja niti dobre volje”, dodao je.

Britanska kriza oko članstva u EU približava se kraju s neobično mnogo opcija uključujući odgodu, dogovor u zadnji tren, brexit bez dogovora, prijevremene izbore ili čak i novi referendum. Zasad je nejasno kakav će biti ishod, no mnogi diplomati i investitori kažu da će brexit definirati napredak Velike Britanije za naraštaje koji dolaze.