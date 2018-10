NOVINAR UŠAO U SAUDIJSKI KONZULAT I NESTAO: ‘Ubili su ga špijuni, a njegovo tijelo izrezali. Postoje jezive snimke’

Isječci snimki pokazuju kako su saudijski obavještajci ubili novinara nakon što je ušao u konzulat, a zvučni zapisi su posebno strašni

Američki i turski dužnosnici izjavili su za Washington Post kako postoje zvučni zapisi i video snimke koje dokazuju da je saudijski novinar Jamal Khashoggi bio mučen i ubijen u saudijskom konzulatu u Istanbulu, javlja Al Jazeera Balkans.

“Video snimke pokazuju kako je saudijski tim ubio novinara, nakon što je 2. listopada ušao u konzulat. Zatim je ubijen i njegovo je tijelo izrezano,” kažu dužnosnici za Washington Post, novine za koje je Khashoggi pisao.

Izvori kažu da su zvučni zapisi osobito strašni. „Zapisi zvuka iz konzulata pokazuju što se Jamalu dogodilo nakon što je ušao. Možete čuti njegov glas i glasove ljudi koji govore arapski.”

NOVINAR WASHINGTON POSTA UBIJEN U KONZULATU U ISTANBULU? ‘Došli su s tom namjerom u zemlju i odmah se vratili’

Američka obavještajna izvješća ukazuju na uključenost saudijske vlade u Khashogijev nestanak

“Možete čuti njegovo pitanje, a potom su ga mučili i ubili”, rekao je jedan dužnosnik za Al Jazeeru, koji je odbio biti imenovan, zbog povjerljivosti informacija. Još je jedan neimenovani izvor potvrdio da su muškarci odgovorni za Khashoggijevu smrt. Nije jasno kako su turski i američki dužnosnici došli do snimki.

Američki senator Lindsey Graham izjavio je za Al Jazeeru da je pročitao američka obavještajna izvješća koja ukazuju na uključenost saudijske vlade u Khashoggijev nestanak. „Vidio sam obavještajnu inteligenciju. Zapisi su vrlo uznemirujući. Ne morate biti Sherlock Holmes kako biste to zaključili”, rekao je Graham.

„Sve što znamo upućuje na saudijsku vladu, ali nitko od nas ne želi ulaziti u te stvari. Ako sam imao nešto za reći, to je da su to učinili, oni su ga ubili, a vjerojatno su visokopozicionirani ljudi bili svjesni toga,” izjavio je američki senator Bob Corker.

Posjeduju audio zapise i video snimke koje dokazuju ubojstvo novinara

„Odmah moramo poslati poruku kako ubiti novinara nije u redu, a ako je on [saudijski princ] sudjelovao u njemu, moraju postojati sankcije za to.”

David Katz, direktor Grupe za globalnu sigurnost, rekao je Al Jazeeru kako obavještajni dužnosnici čije izjave navodi Washington Post, vjerojatno imaju audio zapise i video snimke koje dokazuju ubojstvo novinara.

“Očito postoji napetost između saudijske i turske vlade, što sugerira da će Turska usmjeriti svoj jak obavještajni aparat na sve što ima veze sa saudijskom vladom u Turskoj”, izjavio je Katz.

USUDILA SE TAKNUTI U LEGLO KORUPCIJE NA BALKANU: Mlada novinarka pronađena mrtva u parku, policija tvrdi: ‘Viktorija je ubijena i silovana’

Zajednička strategija saudijskih vođa o odvajanju disidenata i njihovom smaknuću

„Tako je vrlo moguće da su snimke onoga što se dogodilo u konzulatu, bilo da se radi o postavljenim slušalicama ili elektroničkom presretanju, takav dokaz da nije potrebno imati potpune forenzičke dokaze.” Katz je rekao kako špijuni imaju “snažne elektroničke uređaje” koji im omogućuju slušanje svega što se događa u zgradama.

„ Da niste čuli što se događa, sigurno ne biste čuli glasove. Postoje sumnje da se dogodilo prijeko suđenje, nakon čega je došlo do brutalnog ubojstva. Ako je to slučaj te postoji audio zapis ili video snimka o tome, ona nam je potrebna. To je ovdje slučaj. ”

Khaled bin Farhan al-Saud, saudijski princ koji živi u azilu u Njemačkoj, izjavio je The Independentu za sastanke na kojima je dogovarana zajednička strategija saudijskih vođa o odvajanju disidenata i njihovom smaknuću.

Najmanje pet članova saudijske kraljevske obitelji ispitano o upletenosti Rijada

Saud je optužio saudijske vlasti da su planirale i njegovu otmicu, nekoliko dana prije nego što je nestao Khashoggi, dodajući da je to dio plana utišavanja kritičara princa Mohammeda bin Salmana.

„Više od 30 puta me je saudijska vlada zvala na susrete s njima u saudijsko veleposlanstvo, ali sam uvijek odbijao. Znam što se može dogoditi ako odem u veleposlanstvo. Deset dana prije Khashoggijevog nestanka tražili su od me ček kako bi moju obitelj doveli u Kairo. Odbio sam.”

Rekao je da je najmanje pet članova saudijske kraljevske obitelji ispitano o upletenosti Rijada u Khashoggijev nestanak, nakon čega su pritvoreni. “Prije pet dana ta je skupina pokušala posjetiti kralja Salmana kako bi pokazala strah za budućnost obitelji Saud. Zbog spomenutog slučaja, odvedeni su u pritvor te su se svi uplašili”, dodao je.