NOVI SUKOB MIGRANATA U VELIKOJ KLADUŠI UMALO ZAVRŠIO TRAGEDIJOM; Ustrijeljen osmogodišnjak iz Iraka

U sukobu dvije grupe migranata u Velikoj Kladuši stradao je osmogodišnji dječak iz Iraka koji je u blizini šetao s ocem

Ispred tržnice u Velikoj Kladuši sukobile su se dvije grupe migranata, a najdeblji je kraj izvukao osmogodišnji dječak iz Iraka koji je ustrijeljen u leđa. Incident se dogodio u subotu oko 18:20, a policija je zabrinuta zbog mogućnosti da su se migranti obračunavali vatrenim oružjem.

“Pretpostavlja se da su to migranti, ali ne možemo to utvrditi dok ne dođemo do počinitelja. Navodno je došlo do upotrebe vatrenog oružja što će, ako se utvrdi da je riječ o migrantima, biti prvi put u migrantskoj krizi da se koristi vatreno oružje i to je zabrinjavajući podatak”, rekao je za Klix.ba glasnogovornik Ministarstva unutarnjih poslova Unsko-sanskog kantona, Ale Šiljdedić.

Otkrio je i kako je došlo do ranjavanja dječaka. Čini se da je bio slučajna žrtva. “On najvjerovatnije nije bio meta već je slučajna žrtva. Metak je zalutao i pogodio ga u leđa. Trenutno se nalazi u teškom stanju, bore mu se za život u bolnici. Riječ je o dječaku migrantu koji je šetao s ocem u blizini”, opisao je Šiljdedić.

Više informacija o ovom nemilom događaju, kao i svemu što je tomu prethodilo, bit će poznato nakon istrage.