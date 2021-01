COVID: Novi soj, varijant ili mutacija? Znanstvenici tvrde da se biologija virusa promijenila

Je li novi soj koronavirusa varijanta ili mutacija? Znanstvenici tvrde da se biologija koronavirusa promijenila

Vlada Borisa Johnsona objavila je prošlog tjedna da je otkrivena nova “varijanta” koronavirusa koja bi mogla biti odgovorna za brži prijenos virusa nedavno potvrđenog u Londonu i na jugoistoku Engleske. Johnson je tada otkazao petodnevne planove božićnih balona i prebacio gotovo 18 milijuna ljudi u novostvoreni stupanj 4 epidemioloških mjera, nakon što su njegovi savjetnici upozorili na brzo širenje nove varijante virusa, piše Independent.

Izvještaji medija i vlade također se pozivaju na novi “soj” virusa, često ga nazivajući “mutiranom” verzijom koronavirusa. Pa što je na kraju taj novi razvoj i koja je točno razlika između varijante, soja i mutacije?

Što je varijanta?

Nova varijanta koronavirusa, nazvana VUI 202012/01, daleko se lakše širi među ljudima kao rezultat niza mutacija koje su identificirane u genetskom kodu. Međutim, ne vjeruje se da uzrokuje ozbiljnije simptome bolesti Covid-19 ili da dovodi do većih stopa smrtnosti. I svi trenutni dokazi sugeriraju da su cjepiva učinkovita protiv ove varijante.

Stručnjaci Imperial Collegea iz Londona rekli su da bi ova varijanta koronavirusa mogla bit oko 70 posto zaraznija, a vlada strahuje da bi mogla povećati stopu prijenosa R u zemlji za 0,4 ili više ako joj se omogući nekontrolirano širenje.

Dakle, to je varijanta – nije soj?

Da, piše Independent. Izraz soj prikladan je samo kada se odnosi na Sars-Cov-2, virus koji uzrokuje bolest Covid-19, budući da je soj šire obitelji koronavirusa, uključujući teški akutni respiratorni sindrom (SARS) i bliskoistočni respiratorni sindrom (MERS).

Na brifingu koji je u utorak organizirao UK Media Center, profesor Tom Connor sa Škole za bioznanosti Sveučilišta Cardiff objasnio je: „Postoji jedan soj koronavirusa. To je Sars-Cov-2. To je pojedinačni soj, a postoje varijante tog soja. To su varijante”, rekao je te dodao da se izraz “soj” često zloupotrebljava. “Ispravan izraz za upotrebu je varijanta koja opisuje ovu određenu varijantu koja izaziva zabrinutost.”

Što je s mutacijom?

Mutacija je postupak kojim soj može poprimiti nove varijante. Ideja o mutirajućem ili “mutiranom” virusu možda zvuči zastrašujuće, ali znanstvenici su jasno stavili do znanja da je to normalno i očekivano.

Neke od ovih mutacija su “tihe” i nemaju nikakvu funkciju, ali druge su napravile neke značajne promjene u biologiji virusa Sars-CoV-2. Jedna od tih mutacija, poznata kao N501Y, nalazi se u takozvanom “šiljku” proteina, dijelu virusa koji je odgovoran za vezanje na ljudske stanice. Mutacija je povećala sposobnost receptora šiljka da se veže za određene proteine koji pokrivaju naše vlastite stanice, što ga čini zaraznijim.

Druga značajna mutacija, nazvana 69-70del, dovodi do gubitka dvije aminokiseline u šiljku proteina i do izbjegavanja imunološkog odgovora kod nekih pacijenata s oslabljenim imunitetom. Iako je malo vjerojatno da će zbog bilo koje promjene virusa cjepivo biti manje učinkovito, cjepivo će možda biti potrebno mijenjati kako se bude događao veći broj mutacija, piše Independent.

