NOVI SLUČAJ FLOYD? U Atlanti prosvjedi zbog policijskog ubojstva crnca koji je zaspao u automobilu

Prosvjednici su u subotu izašli na ulice Atlante zbog ubojstva afroamerikanca kojeg je policija upucala nakon što je zaspao u automobilu u redu za preuzimanje narudžbe u restoranu brze hrane.

Istražni ured savezne države Georgije je objavio da istražuje pogibiju 27-godišnjeg Raysharda Brooksa u petak navečer. Policija tvrdi da se opirao uhićenju nakon što se testiranjem pokazalo da je pod utjecajem alkohola. Prosvjedi zbog ubojstva Brooksa počeli su u subotu popodne u Atlanti i očekuje se da će se nastaviti tijekom dana.

Predsjednik NAACP-a, udruge za promicanje prava crnaca, velečasni James Woodall, zatražio je smjenu načelnice gradske policije Erike Shields, po listu Atlanta Journal Constitution.

AMERIČKI POLICAJCI UBILI JOŠ JEDNOG CRNCA: Mladić spavao u autu na parkingu restorana, oni ga upucali; izašla snimka

Na video snimci objavljenoj na društvenim mrežama Brooks se na tlu pored svog automobila bori s dva policajca. Istražitelji su rekli da će snimku uključiti u istragu. Brooks je zgrabio elektrošoker jednog policajca a nakon nekoliko sekundi se istrgnuo policajcima i početi bježati. Jedan je policajac potom na njemu uporabio svoj elektrošoker nakon čega su izašli iz kadra kamere.

#BREAKING NEW VIDEO appears to show the man struggle with police before the shooting. Warning: Graphic #atlantariots #Atlanta pic.twitter.com/F2XOGlJIhV

— Eric Wasserman 🦆 "WASS" (@EricWasserman1) June 13, 2020