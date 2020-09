NOVI PROBLEMI ZA TRUMPA, PROCURILO ONO ŠTO SE SILNO TRUDIO SAKRITI: 10 godina nije platio porez, olakšice koristio i za frizuru

Donald Trump je iskoristio porezne olakšice na osobne troškove, uključujući 70.000 američkih dolara za njegu kose, zrakoplove i stanovanje

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je negirao izvještaj New York Timesa u kojemu se tvrdi da je platio samo 750 dolara federalnog poreza na dohodak i u godini kada je pobijedio na predsjedničkim izborima i u prvoj godini u Ovalnom uredu, inzistirajući na tome da je “puno platio”. “To su lažne vijesti. To su potpuno lažne vijesti”, rekao je Trump na širokom brifingu za novinare Bijele kuće. “Izmišljeno. Lažno”, dodao je, prenosi New York Post.

Naime, New York Times je izvijestio u nedjelju da je Trump platio samo 750 dolara federalnog poreza na dohodak godine kada je osvojio predsjedničko mjesto, a prve godine u Bijeloj kući platio je još 750 dolara. U deset od prethodnih 15 godina uopće nije platio porez na dohodak, uglavnom zato što je prijavio da je izgubio mnogo više novca nego što je zaradio.

Unatoč tome što je u 2018. godini zaradio najmanje 434,9 milijuna dolara, prema financijskim otkrićima New York Timesa, Trump je u svojim poreznim prijavama prijavio gubitak od 47,4 milijuna dolara. Čini se da su gubitke u poslovima s nekretninama koji su u isključivom vlasništvu i upravljanju Trumpa nadoknadili prihodi od njegova udjela u televizijskoj emisiji “Pripravnik” (“The Apprentice”) i drugih projekata s više vlasnika.

TRUMP NOMINIRAO KONZERVATIVNU AMY CONEY BARRETT ZA SUTKINJU VRHOVNOG SUDA: Republikanci jako zadovoljni, demokrati duboko zabrinuti

Potencijalni sukob interesa

Porezne prijave također detaljno opisuju prihode koje je Trump dobivao iz inozemstva za vrijeme dok je bio predsjednik, što bi potencijalno mogao biti sukob interesa. Američki predsjednik se suočio s pravnim izazovima zbog pristupa svojim poreznim prijavama, uključujući tužbu Zastupničkog doma radi pribavljanja dokumenata u sklopu kongresnog nadzora. Trump je rekao da nije u mogućnosti objaviti svoju financijsku evidenciju jer je u tijeku revizija Uprave za unutarnje prihode.

Iako nije dostavio nikakve papire, Trump je rekao da je platio puno. “Prije svega, platio sam puno”, rekao je. “Platio sam puno državnog poreza na dohodak. Država New York naplaćuje puno.” Trump se ponovno zakleo da će informacije na kraju ugledati svjetlo dana nakon što završi revizija. “Sve će se otkriti”, rekao je. “Radujem se što ću objaviti mnoge stvari. Objavit ću mnoge stvari i ljudi će biti stvarno šokirani.”

AMERIČKE PREDSJEDNIČKE IZBORE TEŠKO JE PROGNOZIRATI: Biden ispred Trumpa na nacionalnoj razini, no u ključnim državama je vrlo tijesno

Plaćao veći porez na Filipinima i u Indiji

Američki predsjednik je u svoje prve dvije godine mandata zaradio 73 milijuna dolara iz inozemnih operacija, izvijestio je Times. Osim prihoda od terena za golf u Škotskoj i Irskoj, Trump je od Filipina uzeo tri milijuna, 2,3 milijuna dolara iz Indije i milijun iz Turske.

Godine 2017., kada je Trump platio samo 750 američkih dolara poreza na dohodak, platio je 156.824 dolara poreza na Filipinima i 145.400 dolara u Indiji.

Kako bi smanjio svoje porezne račune, izvijestio je Times, Trump je iskoristio porezne olakšice na osobne troškove, uključujući 70.000 američkih dolara za njegu kose, zrakoplove i stanovanje. Trump se u svoje prve dvije godine mandata oslanjao i na porezne olakšice za smanjenje poreznih obveza.