NOVI PROBLEMI ZA MAY: Sporazum o Brexitu koji je dogovorila s EU nema dostatnu podršku u britanskom parlamentu

Čelnici EU su dali dvije opcije Theresi May na summitu 21. i 22 ožujka. Ili će britanski zastupnici ovog tjedna izglasati povlačenje i Velika Britanija uredno izaći iz EU, uz odgodu do 22. svibnja, ili će sporazum biti odbačen, i London će do 12. travnja predstaviti alternativu i tražiti novu odgodu koja će ga obvezati da organizira europske izbore krajem svibnja

Sporazum o brexitu dogovoren s Bruxellesom nema dovoljnu podršku u britanskom parlamentu da bi se zastupnici treći puta o njemu izjasnili, rekla je u ponedjeljak premijerka Theresa May.

“U ovom trenutku, nema dovoljne podrške parlamenta kako bi se treći puta izjasnili o sporazumu”, rekla je May. Usvajanje tog sporazuma je uvjet za uredan brexit, čiji je datum odgođen do 22. svibnja.

Konzervativna čelnica je dodala da se nada da će taj sporazum biti prihvaćen ovog tjedna, nakon što su ga zastupnici dva puta masovno odbacili. “I dalje razgovaram s kolegama kako bi pronašli podršku da bismo mogli organizirati glasanje ovog tjedna”, rekla je zastupnicima.

Corbyn: Nećemo podržati premijerkin tekst

Premijerka se u ponedjeljak sastala sa šefom laburističke oporbe Jeremyjem Corbynom, nakon što je u nedjelju razgovarala sa zastupnicima svog konzervativnog krila pobornika brexita bez ustupaka i nesklonih sporazumu o povlačenju.

Ali Jeremy Corbyn je potvrdio da njegova stranka neće podržati premijerkin tekst.

Taj sporazum, zaključen nakon 17 mjeseci teških pregovora, okončava 46 godina zajedničkog života s EU, primjenom rezultata referenduma iz lipnja 2016., kojim se odlučen brexit. On predviđa i prijelazno razdoblje od 2 godine za uređeni brexit.

