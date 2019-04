NOVI PROBLEMI U VENEZUELI: Na tisuće ljudi probilo barikade na granici s Kolumbijom

Milijuni Venezuelaca su pobjegli u Kolumbiju kako bi izbjegli nestašice hrane i lijekova u svojoj domovini, tražeći posao i prolaz u druge zemlje Latinske Amerike

Tisuće Venezuelaca probilo se u utorak kroz barikade duž međunarodne granice s Kolumbijom, prema uredu za migracije u Bogoti, koja je upozorila venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura da će ga se smatrati odgovornim za probleme koji mogu nastati.

Maduro je u veljači zapriječio mostove koji povezuju dvije zemlje kako bi spriječio isporuku stotina tona humanitarne pomoći iza koje stoje Sjedinjene Države krizom razorenoj Venezueli.

Budući su mostovi blokirani kamionima i kontejnerima, Venezuelci su gazili preko rijeke Tachira kako bi stigli do grada Cucuta na kolumbijskoj sjevernoj granici i došli do hrane, lijekova i posla. Jake kiše zadnjih dana, međutim, su to onemogućile.

“Uzurpator Maduro je odgovoran za sve što se može dogoditi stanovništvu koje prelazi između dviju zemalja”, rekao je Christian Kruger, čelnik kolumbijske agencije za migracije, upozoravajući na opasnost od slabljenja mosta Simon Bolivar.