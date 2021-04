NOVI POTRES ZATRESAO AUSTRIJU: ‘Bilo je zastrašujuće, cijela kuća se tresla, tave i lonci su popadali na pod’

Noćas je potres magnitude 4,3 zatresao Austriju i uznemirio brojne građane. Prema podacima EMSC-a, epicentar potresa bio je 9 kilometara jugozapadno od Wiener Neustadta.

Korisnici EMSC-ove aplikacije ostavljali su brojne komentare vezane uz potres koji je, prema njihovim svjedočanstvima, bio intenzivan te je mnoge probudio.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.3 in Austria 41 min ago pic.twitter.com/qxTcV4WJEY

— EMSC (@LastQuake) April 19, 2021