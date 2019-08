NOVI POKUŠAJ DOGOVORA PROPAO, BiH I DALJE BEZ VLASTI: ‘Vidjet ćemo kako dalje. Ulazimo u novi zastoj’

Milorad Dodik odbio je poduprijeti Godišnji nacionalni plan reformi, a Željko Komšić i Šefik Džaferović njegovog kandidata za predsjedatelja Vijeća ministara BiH

Još jedan pokušaj uspostave vlasti u Bosni i Hercegovini propao je u utorak jer se tri člana Predsjedništva BiH nisu uspjela usuglasiti o tome da istodobno imenuju novog predsjedatelja Vijeća ministara BiH i odobre Godišnji nacionalni plan reformi (ANP) nužan za približavanje BiH članstvu u NATO-u. Predsjedatelj Predsjedništva BiH Željko Komšić kazao je novinarima u Sarajevu kako su tri člana državnog vrha zapravo otkazala sjednicu na kojoj je trebao biti imenovan mandatar za sastav Vijeća ministara, nakon što je srpski član Milorad Dodik ponovo odlučno odbio prihvatiti ANP.

“Taj smo zaključak donijeli lako. Već prije sjednice bilo je jasno u kojem pravcu to ide”, kazao je Komšić izražavajući nadu kako će svi skupa možda “biti pametniji” već sutra ili za mjesec dana.

Neozbiljni prijedlozi

Po njegovim riječima, on i bošnjački član državnog vrha Šefik Džaferović zaključili su kako ne bi imalo smisla uopće glasovati za Dodikovog kandidata za predsjedatelja Vijeća ministara kada je jasno da on ne bi imao izgleda biti potvrđen u parlamentu pa bi se nakon toga tragalo za potpuno novim kandidatom, a problem usvajanja ANP-a ionako ne bi bio riješen.

Sam Dodik novinarima je potvrdio kako je odlučio odbiti svaku raspravu o ANP-u, unatoč činjenici da je Komšić ponudio novo rješenje. Po tom je planu novi predsjedatelj Vijeća ministara trebao preuzeti obvezu usvajanja ANP-a i slanja tog dokumenta u sjedište NATO-a u Bruxelles, a ukoliko on to ne bi učinio to bi obavio predsjedatelj Predsjedništva BiH odnosno osobno Komšić. Izrada i slanje ANP-a uvjet je da stupi na snagu Akcijski plan za članstvo BiH u NATO-u (MAP).

Taj je prijedlog Dodik nazvao “neozbiljnim” dodajući kako će se nastaviti odlučno odupirati svakom nastojanju da se BiH približi članstvu u NATO-u.”U mom mandatu, a vjerujem da ću dobiti i idući, neće biti glasovanja o ANP-u”, kazao je Dodik.

Traženje drugih rješenja

Kao ni Komšić niti Dodik nije mogao kazati što sada. “Vidjet ćemo kako dalje. Ulazimo u novi zastoj”, kazao je Dodik dodajući da, što se njega tiče, sporazum o koaliranju, kojega su početkom mjeseca potpisali on, predsjednik HDZ BiH Dragan Čović i Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović, ostaje na snazi samo do 5. rujna. Ne bude li do tada proveden, poručio je Dodik, morat će se tražiti druga rješenja.

U BiH još uvijek nije okončan proces uspostave vlasti na temelju rezultata izbora iz listopada 2018. Zbog prijepora o tome treba li zemlja nastaviti integracijski proces prema NATO-u do danas nije imenovano novo Vijeće ministara, a zbog nesuglasja između HDZ BiH i SDA oko izmjena izbornih pravila nema ni nove vlade Federacije BiH. U izbornom zakonodavstvu BiH ne postoji institut izvanrednih izbora, a unatoč postavljenim rokovima za uspostavu tijela vlasti nisu predviđene nikakve konzekvence ukoliko ti rokovi budu probijeni.