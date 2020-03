NOVI PODACI: U svijetu je od koronavirusa umrlo 7.063 ljudi; Španjolska bilježi najsmrtonosniji dan dosad – 182 mrtvih

U odnosu na podatke objavljene do 18 sati u ponedjeljak, 56 novih smrti i 4.569 novih slučajeva potvrđeno je u utorak u svijetu

Španjolska je u utorak upisala 11.178 osoba zaraženih koronavirusom, što je gotovo 2.000 više nego dan ranije, izvijestila je španjolska vlada, dok je istovremeno broj umrlih na dnevnoj razini porastao za 182 osobe te je ukupno registrirano 491 umrli. Time je utorak postao najtragičniji dan po broju umrlih od kada je 3. ožujka zabilježen prvi smrtni slučaj u Španjolskoj

U zemlji s 47 milijuna stanovnika od nedjelje su na snazi izvanredne mjere, uključujući zabranu izlaska na ulice osim u slučaju odlaska na posao i s njega, u bolnice, ljekarne, trgovine s hranom, kioske i benzinske postaje. Dopušteno je prošetati psa ako osoba izađe sama. Policijska vozila patroliraju pustim ulicama.

Da bi te mjere suzbile širenje koronavirusa bit će potrebno više dana, upozoravaju nadležne službe u Madridu. U utorak su mjere pojačane zatvaranjem kopnenih granica za strane putnike. Zračne luke, autobusi i podzemna željeznica se konstantno dezinficiraju, a promet putnika je drastično pao. Dan ranije bilo je 9.191 slučajeva koronavirusa u Španjolskoj. Od ponedjeljka do utorka broj umrlih je porastao s 309 na 491.

U svijetu 7.063 umrlih i više od 180.000 zaraženih

Najmanje su 7.063 osobe umrle u svijetu od pojave koronavirusa u prosincu, prema novim podacima do 10 sati u utorak, a više od 180.090 zaraženih je u 145 zemalja i teritorija, piše agencija AFP na temelju podataka nacionalnih kriznih stožera i WHO-a. Broj novodijagnosticiranih zaraženih ne odražava potpuno stvarnu sliku jer velik broj država zasad testira samo osobe u zdravstvenim ustanovama. U odnosu na podatke objavljene do 18 sati u ponedjeljak, 56 novih smrti i 4.569 novih slučajeva potvrđeno je u utorak u svijetu.

Kina (bez Hong Konga i Makaoa) u kojoj je epidemija izbila krajem prosinca, ima ukupno 80.881 zaraženih, od čega 3.226 umrlih i 68.869 izliječenih. Od ponedjeljka do utorka potvrđen je 21 novi slučaj, ali samo jedan slučaj lokalne transmisije, i 13 smrti. Drugdje u svijetu, ukupno je do 10 sati potvrđeno 3.837 smrti, što znači 43 nova slučaja od ponedjeljka, a zaraženih je 99.215, od čega 4.548 novih. Najpogođenije zemlje nakon Kine su Italija s 2.158 smrti od 27.980 zaraženih, a slijedi je Iran s 853 umrlih od 14.991 zaraženih. Po kontinentima Azija je u utorak do 10 sati imala 92.601 potvrđeno zaraženih s 3.360 smrti.

Europa ima 63.941 zaraženih od čega 2.738 umrlih. Bliski istok ima 16.594 zaraženih od čega 869 umrlih. Sjedinjene Države i Kanada potvrdile su 5.085 zaraženih od čega 73 umrlih. Latinska Amerika i Karibi potvrdili su 990 zaraženih s 8 umrlih. Oceanija je potvrdila 450 zaraženih s 5 umrlih, a Afrika 435 zaraženih s 10 umrlih.