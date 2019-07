NOVI PLAN ZA ALUMINIJ: Ponovno kreće proizvodnja, BiH će platiti doprinose, a uprava otpremnine

Vodstvo kompanije, mali dioničari i predstavnici radnika i političkih predstavnika

Uprava nedavno ugašenog mostarskog Aluminija će do kraja srpnja izraditi plan o restrukturiranju tvrtke i ponovnom pokretanju proizvodnje te isplati otpremnina za radnike koji su stekli uvjete za mirovinu, dok su se vlasti Federacije BiH obvezale uplatiti zaostale doprinose za mirovinsko osiguranje, zaključeno je u četvrtak nakon sastanka vodstva kompanije, malih dioničara i predstavnika radnika te političkih predstavnika bosanskohercegovačkih Hrvata.

Kako je priopćeno nakon sastanka, pružena su usmena jamstva kako će svim zaposlenicima Aluminija Vlada Federacije BiH, koja je 44-postotni vlasnik, uvezati radni staž. O tome će, rečeno je, vlada donijeti odluku u najkraćemu mogućem roku. Za 900 radnika posrnule mostarske kompanije uprava godinu i pol nije uplaćivala doprinose za mirovinsko osiguranje.

RADNICI, UPRAVA I HRVATSKI POLITIČARI ŽELE SPASITI ‘ALUMINIJ’: Nakon niza sastanaka usuglašeni su sljedeći koraci

Usvajanje do kraja srpnja

U zaključcima je utvrđeno da će do kraja srpnja biti usvojen plan restrukturiranja kompanije s novom organizacijskom sistematizacijom. Taj će dokument pratiti i Plan zbrinjavanja zaposlenika. Precizira se kako će zajedno s time biti osigurana sredstva za otpremnine te omogućen odlazak u mirovinu onima koji su stekli zakonske uvjete za to. Sa sastanka je najavljeno kako će planom restrukturiranja biti predviđeno postupno oživljavanje proizvodnoga procesa, počevši od Ljevaonice, Anoda do Elektrolize.

Predstavnici uprave najavili su nastavak razgovore s vodstvima komercijalnih banaka o reprogramu kredita i drugih zaduženja zaposlenika. Predsjednik Neovisnog sindikata zaposlenika Aluminija Romeo Biokšić izjavio je nakon sastanka kako je uprava usmeno dala jamstva o ispunjenju zahtjeva sindikata, a najvažnije se odnosi na uvezivanje staža.

Produbljivanje agonije

“Opet je ostalo na obećanjima i zaključcima. Do kraja srpnja bi se trebao kreirati program zbrinjavanja radnika po pogonima. Bit će ponuđena otpremnina”, rekao je Biokšić. Tek nakon toga znat će se koliko bi radnika ostalo raditi, te kome će se ponuditi otpremnine. Po njegovim riječima na sastanku nije predstavljeno kakvi će biti uvjeti novih ugovora s novim poslodavcem.

“Ovo nam ne ide u korist jer je ovo produbljivanje agonije. U ovom trenutku je o brojevima radnika jako teško govoriti”, dodao je predsjednik sindikata. Po njegovim riječima radnici mostarskog Aluminija u komercijalnim bankama imaju oko 7,5 milijuna eura zaduženja, dok nisu poznati iznos kredita.

GAŠENJE PROIZVODNJE U ALUMINIJU UTJECAT ĆE I NA HRVATSKU? ‘Razrješenje te priče nije isključivo vezano samo za hrvatsku Vladu’

Mogući novi prosvjedi

Predstavnici radnika ranije nije isključili mogućnost organiziranja novih prosvjeda ukoliko se ne udovolji njihovim zahtjevima. Mostarski Aluminij prekinuo je sredinom srpnja s radom nakon što su dugovanja dosegnula oko 200 milijuna eura, a uprava više nije bila u stanju platiti račune za nabavku električne energije i sirovina. Razlozi za gomilanje dugovanja donose se na visoki cijenu električne energije te loše ugovore.

Uz Federaciju BiH koja je najveći pojedinačni suvlasnik, još 44 posto dionica imaju mali dioničari, uglavnom radnici, dok Vlada RH ima udjel od 12 posto.