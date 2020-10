NOVI NAPAD U FRANCUSKOJ: Iz lovačke puške upucan pravoslavni svećenik dok je zatvarao crkvu

Nepoznati napadač je ispred crkve Svetog Lazara u francuskom gradu Lyonu iz skraćene lovačke puške upucao s najmanje dva hica pravoslavnog svećenika, javlja Le Parisien. Do napada je došlo danas poslijepodne oko 4 sata, kad je svećenik zatvarao crkvu.

Svećeniku grčke pravoslavne crkve prva pomoć je ukazana na licu mjesta, no navodno se nalazi u kritičnom stanju. Policija je ogradila područje oko crkve i pozvala građane da izbjegavaju to područje.

Napadač je u bijegu, a sumnja se da se radi o terorističkom napadu.

BREAKING: French Police say an Orthodox priest has been seriously injured in a shooting in Lyon and the attacker has fled.

Read more here: https://t.co/QvC6DiJT1v pic.twitter.com/8uCKqWu0Se

— SkyNews (@SkyNews) October 31, 2020