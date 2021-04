NOVI KAOS NA POMOLU: U SAD-u policija ubila crnca zbog osvježivača zraka na retrovizoru, izbili masovni prosvjedi

Prosvjedi protiv američke policije izbili su u nedjelju u Minnesoti nakon što je policajac ustrijelio mladog crnca po zaustavljanju njegovog vozila zbog prometnog prekršaja oko 16 kilometara od mjesta na kojem je ubijen George Floyd tijekom uhićenja u Minneapolisu prošlog svibnja. Bijesne gomile su se u stotinama okupile ispred zgrade policijskog odjela Brooklyn Centra u nedjelju navečer, policajci u zaštitnoj opremi su ispaljivali gumene metke, omamljujuće granate i puštali oblake kemijskih iritansa.

Rođaci i guverner Minnesote, Tim Walz, muškarca kojeg je ubila policija identificirali su kao Dauntea Wrighta (20). Walz je rekao u priopćenju da nadgleda prosvjede u Brooklyn Centru, predgrađu Minneapolisa, “dok naša država oplakuje još jedan crni život kojeg je uzela policija.”

Protupolicijski prosvjednici su već proveli prethodne dane prosvjedujući u Minneapolisu, dok suđenje Dereku Chauvinu, bivšem bijelom policajcu, ulazi u treći tjedan suđenja okruženog pregradama i vojnicima iz Nacionalne garde.

please take the time to educate yourselves and spread awareness about #DaunteWright he was only 20 years old. no one should have their life taken away over air fresheners. the riot teams have been deployed and are headed to the protests in gear.pic.twitter.com/BtTX5EuTWP

