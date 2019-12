NOVI HIT MEĐU ŠVERCERIMA DROGE U SVIJETU: I po nekoliko tona kokaina u ovome prevezu preko oceana

Droga se kilometrima daleko prenosi pod morem

Američka obalna straža je u studenom presrela podmornicu punu droge u Tihom oceanu, a to neobično “morsko” vozilo nazvano je “narko podmornica”. Kako piše Forbes, šverceri su kokain pokušali prevesti od sjevera prema SAD-u, a svaka podmornica u sebi je imala nešto manje od dvije tone kokaina.

Iako se o tom slučaju praktički tek izvijestilo, nekoliko dana kasnije pronađena je i druga takva podmornica i to u Španjolskoj u Galiciji. To je dokaz da je riječ o transatlantskoj podmornici, što znači da se droga prenosi kilometrima daleko i to pod morem. Premda je drugo plovilo pronađeno na udaljenosti od 5.500 milja, podmornica je jasno povezana s nekim krijumčarskim brodovima pronađenim u Tihom oceanu.

Gotovo su neprimjetne

Propisivanje neregistrirane podmornice ili polupodmornice je u međunarodnim vodama nezakonito. Ipak narko podmornice su povećale sigurnost švercerske posade jer je posada prije potopila brod. Razlog? Bez kokaina zločin ne bi mogao biti dokazan. Naravno, pritom su napuštali brod i utapali se, a sada je samo biti u brodu niskog profila ilegalno. Upravo to posadu ne potiče na napuštanje broda jer boravak u brodu i čekanje uhićenja smanjuje rizik od utapanja.

Kako piše Forbes, gotovo sve narko podmornice su zapravo brodovi niskog profila (LPV), dizajnirani da tako da se njihovo plutanje nisko u vodi ne može primijetiti. U biti, te podmornice se nikada u potpunosti ne “potope” u vodu. Umjesto da budu pod vodom, njih određeni materijali, poput staklenih vlakana koji ih drže iznad površine i zato ih je izuzetno teško primijetiti. Ipak, američka obalna straža je uspjela.

Incidenti s narko podmornicama su se povećali iz više razloga, a jedan od njih je da se promet tim plovilima povećao. Više ih se gradi, a dizajn je sve manji i jednostavniji. Osim toga, te podmornice mogle bi pridonijeti češćim scenama paketa droge na obalama.

