DOSAD NEOTKRIVENI DETALJI ISTREBLJENJA DINOSAURA: ‘Udarilo ih je 10 milijardi atomskih bombi, ono što je uslijedilo teško je i zamisliti’

‘Bio je to kratkotrajni pakao na regionalnoj razini, nakon čega je uslijedio dugo razdoblje globalnog zahlađenja’

Prije 66 milijuna godina život na našem planetu odvijao se baš onako kako je živio bilo koji drugi dan – u krajoliku su dominirali ogromni gmazovi. Biljke su bile do 40 metara dugačke, a Zemljom su hodali divovski mesožderi, ljudima poznatiji kao dinosauri. Nakon što su dinosauri živjeli u blagostanju gotovo 180 milijuna godina, dogodio se veliki preokret koji je ove ogromne gmazove izbrisao s našeg planeta. Zemlju je pogodio asteroid, no do sada nije bila poznata njegova jačina i brzina.

Independent piše da je asteroid koji je uništio dinosaure pogodio poluotok Yucatan u Meksiku snagom od 10 milijardi atomskih bombi, veličine korištene u Drugom svjetskom ratu. Kada je asteroid pogodio Zemlju, od udarca su se stvorili ogromni požari koji su se protezali tisućama kilometara. K tome, nastali su visoki tsunamiji i izbacili su toliko sumpora u atmosferu da je sunce bilo blokirano. To je uzrokovalo globalno zahlađenje koje je na kraju istrijebilo dinosaure.

Do ovog zaključka došli su znanstvenici sa Sveučilišta u Teksasu koji su tu teoriju potvrdili pronalaskom čvrstih dokaza u stotinama stijena koje su ispunile krater udara u prva 24 sata nakon što je asteroid udario Zemlju. Ključne uzorke znanstvenici su uzeli u krateru, a oni sadrže drveni ugljen i grede stijena koje je donio povratni tok tsunamija. Međutim, sumpor je vidljivo izostao.

Sve nabrojeno dio je kamene ploče koja je znanstvenicima dala najcrnji pogled nakon katastrofe zbog koje je Zemlja izgubila 75 posto života.

“To je proširena evidencija događaja koje smo uspjeli oporaviti iz temelja. Bio je to kratkotrajni pakao na regionalnoj razini, nakon čega je uslijedio dugo razdoblje globalnog zahlađenja. Asteroid ih je ‘spržio’ pa ih onda smrznuo. Nisu svi dinosauri umrli tog dana, ali mnogi jesu”, objašnjava Sean Gulick, profesor istraživanja s Instituta za geofiziku Sveučilišta u Teksasu.

