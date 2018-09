NOVE INFORMACIJE O OTETIM POMORCIMA: Švicarska kompanija pregovara s otmičarima koji, pretpostavlja se, traže novac

Nigerijski pirati oteli su 12 članova posade švicarskog teretnog broda, među kojima je jedan hrvatski državljanin. Švicarska brodarska tvrtka potvrdila je da je napadnut njihov teretni brod, koji je u nigerijskim vodama prevozio pšenicu. Tvrtka je angažirala poseban tim kako bi osigurala oslobađanje otetih pomoraca

Nigerijski pirati oteli su 12 članova posade švicarskog teretnog broda, među kojima je jedan hrvatski državljanin. Švicarska brodarska tvrtka potvrdila je da je napadnut njihov teretni brod, koji je u nigerijskim vodama prevozio pšenicu. Tvrtka je angažirala poseban tim kako bi osigurala oslobađanje otetih pomoraca, javlja HRT.

Romano Perić iz Sindikata pomoraca Hrvatske otkrio je u jučerašnjem Otvorenom najnovije informacije. Jučer navečer su dobili informaciju da su svi pomorci dobro. Tu informaciju dobili su u komunikaciji s obitelji, dodao je.

Švicarska kompanija već unajmila profesionalce za pregovore

Kaže da je švicarska kompanija u čijem je vlasništvu brod već unajmila profesionalce koji bi ovaj slučaj trebali dovesti do kraja, a to uključuje pregovore te ovisno o rezultatima pregovora, pokušat će pomorce izvući žive i zdrave.

“Takvi pregovori ovise o situaciji, kolika su potraživanja i kolika je realna vrijednost onoga što otmičari mogu dobiti. Bilo je situacija da to traje tri do pet dana, a nekada je znalo potrajati i mjesecima”, rekao je. Zasad nemaju informacije što otmičari traže, ali pretpostavljaju da će to, ipak biti novac, dodao je.

Sve se u ovakvim slučajevima vrti oko materijalnih sredstava

Kapetan Siniša Orlić, pomoćnik ministra mora, prometa i infrastrukture kaže da se u ovakvim slučajevima uglavnom sve vrti oko materijalnih sredstava. Hrvatski pomorci bili su involvirani u nekoliko slučajeva napada pirata.

“U nekim slučajevima su se uspjeli obraniti, u nekima je završilo otmicom. Ali zasad nemamo potvrđen nijedan slučaj koji je završio, recimo to tako – nesretno”, kazao je Orlić.

Ovaj ih je slučaj uhvatio nespremne

“Ti su napadi jenjali u zadnjih nekoliko godina. Vrhunac su doživjeli u prostoru Somalije, od 2010. do 2012. godine. Prošle godine zabilježen je samo jedan takav napad. Sad se to preslikalo na zapadnu obalu, obalu Afrike, ispred Nigerije”, objašnjava kako ih je ovaj slučaj iznenadio.

Marinko Ogorec, stručnjak za sigurnost kaže da su se slučajevi napada pirata na brodove počeli opet događati jer je “očito popustio prag sigurnosti na brodovima”.

NOVI NAPAD PIRATA: Uz nigerijsku obalu oteto deset pomoraca, još se ne zna ima li među njima Hrvata

Najučinkovitiji profesionalni tim naoružan automatskim oružjem

Ogorec kaže kako se najučinkovitijom metodom pokazalo da na brodu bude profesionalni tim naoružan automatskim oružjem, koji može stupiti u borbu s piratima prije nego što napadnu brod.

Kapetan Ivo Mašković, zapovjednik, kaže da plovi od ’73., ima 9000 provedenih dana na brodu i nikad se nije direktno susreo s piratima. Ističe da se na brodu “brane kako mogu”.

“Najviše žicom, cijeli brod opašemo okolo sa žicom, kompletno je sve zatvoreno i imamo uduplane straže kad prolazimo kroz područja gdje nema osiguranja. Oni napadaju s dva čamca, jedan se približava brodu, a drugi ih oružjem štiti malo dalje od njih”, opisao je.