NOVE INFORMACIJE O MISTERIOZNO OTROVANOM RUSKOM ŠPIJUNU: ‘Tvrtka koju je on vodio bila je opasna za svakog Rusa u egzilu’

Zviždač Kremlja je ustvrdio da Sergej Skripal nije bio u mirovini te da je još uvijek radio za obavještajnu agenciju kad je bio napadnut.

‘Bio je u stalnom kontaktu s ruskom ambasadom’

Valery Morozov, koji je pobjegao iz Rusije u Veliku Britaniju, rekao je da je tog špijuna nekoliko puta sreo, a tvrdi i da je on bio u stalnom kontaktu s dužnosnicima ruske ambasade. Morozov je rekao za britanski Channel 4 da misli da je tvrtka koju je Skripal vodio bila opasna za bilo kojeg Rusa u egzilu pa se on odlučio držati podalje. ‘Ako imate vojnog obavještajca koji radi za rusku diplomatsku službu, nakon umirovljenja živi u Velikoj Britaniji, radi u cyber sigurnosti i svakog mjeseca odlazi u ambasadu na sastanak s vojnim obavještajcima, za mene kao političku izbjeglicu to je opasno. Mislio sam da povezanost s njim ne može biti dobra za mene jer bi me zbog toga britanske vlasti mogle prozivati’, rekao je Morozov, piše Mirror.

‘Putin ne može stajati iza ovoga, Kremlj tako ne funkcionira’

Otkrio je i zašto nije vjerovao da je Putin stajao iza napada u Salisburyju, a tvrdi da je Skripal za ruskog predsjednika bio – ‘nitko’. Morozov je bivši glavni urednik analitičke službe Kremlja prognan je u Veliku Britaniju nakon što je u Rusiji razotkrio korupciju. ‘Po mom mišljenju Putin ne može stajati iza ovoga, jednostavno zbog toga što znam na koji način Kremlj funkcionira. Radio sam tamo’, rekao je i dodao da zna kako sve funkcionira te da je tamo jedino i glavno pravilo to da ne treba stvarati probleme za Kremlj. ‘Na taj sam način i ja tamo preživio. Za Putina je jako važno da se oko njega ne stvaraju skandali, kako bi situacija bila mirna. Ne mogu zamisliti da bi nekome dao ovakav zadatak’, rekao je.

Ruska je ambasada priopćila da ne znaju za povezanost bilo koga od njihovog osoblja sa Sergejem Skripalom te da Skripal nije bio u konzularnom registru, piše Mirror.

