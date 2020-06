NOVA TEORIJA O KORONI: Satelitske snimke parkirališta bolnica u Wuhanu iz ljeta 2019. pokazuju da se događalo nešto čudno

Satelitske snimke bolničkih parkirališta u Wuhanu, kao i trendovi pretraživanja na internetu, sugeriraju da se koronavirus u Kini počeo širiti već u kolovozu prošle godine – kazuje novo istraživanje prestižnog Medicinskog fakulteta Sveučilišta Harvard.

JE LI KORONAVIRUS ZAISTA REZULTAT NEPAŽNJE KINESKIH ZNANSTVENIKA? Nešto se čudno događalo u Wuhanu

Prema toj studiji, satelitske snimke pokazuju znatno veći broj automobila na parkiralištima u pet bolnica u Wuhanu u kasno ljeto i ranu jesen prošle godine, a u usporedbi s istim razdobljem 2018. godine. K tomu, na kineskoj internetskoj tražilici Baidu u to je vrijeme zabilježeno povećano pretraživanje ključnih riječi povezanih sa zaraznom bolešću, piše CNN.

Članovi istraživačkog tima predvođeni Johnom Brownsteinom iz odjela za inovacije Bostonske dječje bolnice, uočili su nagli porast broja vozila na parkiralištima wuhanskih bolnica koji je započeo u kolovozu, a vrhunac dosegao u prosincu 2019. godine. Koristeći slike iz listopada 2018. istraživači su brojali 171 automobil na parkiralištima u jednoj od najvećih bolnica u Wuhanu, bolnici Tianyou. Satelitske snimke godinu dana kasnije pokazale su 285 vozila u istim serijama, što je povećanje za 67 posto te porast prometa od 90 posto u istom vremenskom razdoblju u drugim bolnicama u Wuhanu.

Satellite imagery showing visits to Wuhan hospitals as well as Chinese internet search inquiries about coronavirus-type symptoms suggest the virus may have arrived in Wuhan as early as October 2019, but Chinese authorities didn't let us know. https://t.co/tj17qz4xxn pic.twitter.com/CaoXwy0bxm

— Kenneth Roth (@KenRoth) June 9, 2020