NOVA SNIMKA POKAZUJE DA SE UBIJENI NIJE OPIRAO UHIĆENJU: ‘Molim vas, nemojte me ubiti, ne mogu disati…’

Policija u Minneapolisu objavila je da se George Floyd, koji je umro nakon brutalnog postupanja policajaca, opirao uhićenju. No, na videu koji je objavio CBS Evening News ne vidi da se George protivi uhićenju dok mu policajci stavljaju lisice i bacaju ga na pod.

Jedan od policajaca gotovo mu je pet minuta držao koljeno na vratu, iako ga je George molio da ga ne ubije.

UZNEMIRUJUĆE: Nasilno uhićenje pred masom ljudi pretvorilo se u smrt. Policajac ga je koljenom pritisnuo za vrat i nije popuštao…

“Molim vas, nemojte me ubiti, ne mogu disati”, bile su posljednje riječi nesretnog Georgea na koje mu je policajac uzvratio da ostane miran.

Njegova obitelj zatražila je da policajci koji su sudjelovali u njegovu uhićenju budu optuženi za ubojstvo. Oni su u međuvremenu otpušteni s posla. Georgeova sestra Bridgett Floyd je izjavila na kanalu NBC da su joj ubili brata. “Vjerujem i nadam se ostvarenju pravde”, izjavila je i dodala da njihovo otpuštanje “nije dovoljno”.

Četvorica policajaca koja su sudjelovala u Floydovu uhićenju otpuštena su u utorak, ali su na slobodi nakon pokretanja istrage. Gradonačelnik Minneapolisa, Jacob Frey, zapitao se u srijedu “zašto osoba koja je ubila Georga Floyda nije u zatvoru”.

Predsjednik Donald Trump je napisao na Twitteru da je tražio od FBI-ja objašnjenje te “tužne i tragične smrti”.

….I have asked for this investigation to be expedited and greatly appreciate all of the work done by local law enforcement. My heart goes out to George’s family and friends. Justice will be served!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020