NOVA PUCNJAVA U SAD-U: Ubijeno je najmanje troje ljudi, a napadač je u bijegu

U novoj pucnjavi u SAD-u, u Austinu u Teksasu, najmanje je troje ljudi ubijeno, javlja na Twitteru novinska agencija EMS.

Slučaj je još uvijek u tijeku i policija upozorava sve da izbjegavaju područje.

Zasad nema izvještaja o drugim žrtvama niti o napadaču koji još uvijek nije uhvaćen.

Multiple #ATCEMS, @AustinFireInfo & @Austin_Police assets responding/on-scene of a declared Active Attack/Shooter incident in the 9600 blk of Great Hills Trl (11:42); #ATCEMSMedics advising 3 patients with GSW injuries all three with CPR in progress. Avoid the area. MTF…

— ATCEMS (@ATCEMS) April 18, 2021