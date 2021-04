NOVI POKOLJ U SAD-U: Najmanje osmero ubijenih u skladištu FedExa u Indianapolisu, napadač se navodno ubio

Najmanje osmero ljudi je ubijeno, a još petoro ranjeno u pucnjavi koja se dogodila u četvetak navečer po lokalnom vremenu u skladištu FedExa u blizini Međunarodne zračne luke u Indianapolisu u SAD-u. Policijski službenici na mjestu događaja zatekli su mnoštvo žrtava s prostrijelnim ranama, a mrtav je i napadač koji je navodno počnio samoubojstvo, piše Daily Mail.

Tamošnja policija je dojavu o pucnjavi primila oko 23 sata po lokalnom vremenu. Objekt u kojem se dogodio napad nalazi se u neposrednoj blizini međunarodne zračne luke Indianapolis, javlja lokalna TV postaja WRTV. Pucnjava se navodno dogodila unutar i izvan objkta.

“Kada smo stigli na mjesto događaja, napadač je još bio aktivan, a nekoliko ljudi imalo je prostrijelne rane”, izjavio je policajac Genae Cook.

Dodao je kako je napadač umro nakon što je počinio samoubojstvo. Ranjeni su prevezeni u lokalne bolnice.

Gradska policija Indianapolisa nije se javljala na pozive, a FedEx nije odmah odgovorio na email zahtjev za komentarom.

Službenik za javno informiranje savezne policije Indiane tvitao je da je autocesta Interstate 70, uz koju se nalazi postrojenje FedEx, ponovno otvorena, ali je onemogućen pristup Ameriplex Parkwayu iz bilo kojeg smjera.

Dodao je da će se policija oglasiti o slučaju.

IMPD Officer Genae Cook gives a briefing on the mass casualty situation at a FedEx facility on the southwest side of Indianapolis.

Multiple people are confirmed injured and the shooter took his own life. pic.twitter.com/7Ui7R96Kzd

— WRTV Indianapolis (@wrtv) April 16, 2021