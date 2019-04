NOVA ESKALACIJA BRUTALNOG RATA BALKANSKIH KLANOVA: Smaknuti Vasko je bio ‘živa meta’ no i dalje je hodao bez osiguranja

Sinovi ubijenog Vaska glase kao vođe zloglasnog škaljarskog klana. Jedan je u bijegu, drugi u zatvoru. No uskoro bi mogao na slobodu…

Veselin Vasko Vukotić, otac Igora i Jovice Vukotića koje se smatra vođama škaljarskog mafijaškog klana, ubijen je u Kotoru. Na Veselina Vukotića je ispred obiteljskog apartmana “Vukotić” u kotorskom naselju Dobrota zasad nepoznata osoba preksinoć oko 20.45 sati ispalila više hitaca i pobjegla. Vukotić prevezen u bolnicu, gdje je preminuo od ozlijeda.

NOVI DETALJI UBOJSTVA OCA VOĐA MAFIJAŠKOG KLANA: Zbog načina na koji je planirano i izvedeno, policija će imati problema pronaći počinitelja

Ubojica je profesionalac koji je dobro poznavao Vaska

Prema prvim informacijama ubojstvo je počinio profesionalni ubojica, a zasad je jedino poznato da je ubojica na glavi imao šiltericu i suučesnika koji mu je pomogao nakon ubojstva, pišu crnogorski mediji. Neki mediji pišu kako je ubojstvo počinjeno pištoljem s prigušivačem, dok drugi neslužbeno doznaju da je ubojica koristio automatsko oružje.

No po svemu do sada poznatom, način na koji je počinjen ovaj zločin upućuje na to da je ubojica poznavao navike Vaska Vukotića.

Kamere snimile ubojicu, ali snimka je beskorisna

Srpski mediji pišu da je riječ o profesionalnom i detaljno isplaniranom ubojstvu, a u prilog tome govori i činjenica da ubojica nije ostavio tragove. Blic prenosi kako su sigurnosne kamere snimile ubojicu, ali snimka nije od pomoći policiji. Ubrzo je na mjesto ubojstva došla i mlađa ženska osoba, za koju se ispostavilo da je supruga Veselinovog sina Igora. Ona se kroz plač obratila policajcima: “Molim vas, mene morate pustiti da priđem, ja sam mu snaha”.

Nova eskalacija brutalnog rata

Iako se već dulje nagađa kako je Veselin Vukotić “živa meta” i da mu je sigurnost ugrožena, iz policije kažu da se on opreznije kretao, ali da je iz kuće izlazio bez osiguranja. Crnogorska policija sumnja da je njegovo ubojstvo nastavak rata “škaljaraca” i “kavčana” koji traje godinama, a koji je već odnio desetine žrtava.

Prema navodima crnogorskih medija, Vukotićevo ubojstvo moglo bi samo biti uvod u eskalaciju rata dva kotorska klana. Ranije su djelovali kao jedna kriminalna grupa, no krajem 2014. u Valenciji je nestalo oko 300 kilograma kokaina, nakon čega je došlo do raskola među dvije skupine. Ubrzo su počela ubojstva na teritoriju Crne Gore, ali i Srbije, a u ratu su osim pripadnika zaraćenih klanova stradale i slučajne žrtve.

Operativni podaci pokazuju da je Vaskov mlađi sin i vođa škaljarskog klana Jovan Vukotić u Srbiji surađivao s Lukom Bojovićem dok je on još bio na slobodi. Svi Vukotićevi neprijatelji tako su postali neprijatelji Lukinog klana.

Jedan sin u zatvoru, drugi u bijegu

Jovan Vukotić je u rujnu uhićen u Antaliji nakon što je kod njega pronađena krivotvorena makedonska putovnica na ime Georgije Andonov. Ubrzo potom, zadnjeg dana studenog, Vukotić je osuđen na 15 mjeseci zatvora u Srbiji. Dva tjedna kasnije, u Češkoj je uhićen njegov najveći suparnik – Slobodan Kašćelan.

Jovicu Vukotića crnogorski pravosudni organi traže zbog sumnje da je sudjelovao u pokušajima ubojstva Tamare Zvicer, supruge navodnog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, te Miloša Radonjića i Vojina Stupara, pripadnika te kriminalne grupe.

Poruka sinu pred sudom

S pokušajem ubojstva Tamare Zvicer povezuje se i ubijeni otac ovog kriminalnog dvpjca, Vasko Vukotić. U službenom priopćenju crnogorska policija sumnja kako je bio u sinom u automobilu kad je Jovan navodno pokušao ubiti Tamaru Zvicer.

Vaskov drugi sin Igor je u bijegu, a za njim je raspisana međunarodna tjeralica zbog optužbe da je formirao kriminalnu grupu koja je počinila i planirala više kaznenih djela kojima je cilj, između ostalog, bila likvidacija policijskih dužnosnika, službenika Agencije za nacionalnu sigurnost…

Ubijeni Veselin Vukotić bio je i 30. studenog 2018. na izricanju presude svom sinu Jovici na sudu u Beogradu. “Kako ste sudili, tako vam Bog pomogao i Vasilije Ostroški, najveća svetinja”, rekao je sutkinuji Vasko Vukotić nakon što je sutkinja osudila njegovog sina na godinu i tri mjeseca zatvora zbog krivotvorenja isprava. Odmah potom on je izbačen iz sudnice. Kad je ispred sudnice ugledao sina, rekao mu je: “Čuvaj se. Izdržat ćeš to. Završit će se i ovo”.