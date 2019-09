NOVA DRAMA U VELIKOJ BRITANIJI! Premijer ostao bez većine u parlamentu, pogledajte trenutak u kojem je njegov zastupnik prešao na drugu stranu

Britanski premijer Boris Johnson izgubio je većinu u parlamentu u utorak kada je jedan od njegovih konzervativnih zastupnika prešao u proeuropski orijentiranu stranku Liberalni demokrati. Zastupnik Phillip Lee prešao je na drugu stranu u Donjem domu britanskog parlamenta baš u trenutku kada je Johnson počeo davati svoju izjavu o summitu G7 koji se održao prošloga mjeseca, piše Reuters.

“Došao sam do zaključka kako ne mogu služiti svojim biračima i najboljim interesima svoje zemlje kao konzervativni član parlamenta,” rekao je u Lee u svojoj izjavi. “Ova vlada agresivno provodi štetni Brexit na neprincipijelan način. Nepotrebno dovodi u opasnost živote ljudi i mogućnost privređivanja te bezobzirno ugrožava integritet Ujedinjenog Kraljevstva.”

JUST IN: This is the moment Boris Johnson lost his working majority in UK Parliament.

Conservative lawmaker Phillip Lee defected to the Liberal Democrats during Prime Minister Boris Johnson’s speech to the House of Commons on Tuesday: https://t.co/LDr2uneyNA pic.twitter.com/a5Tv9alRg8

— CNN International (@cnni) September 3, 2019