Objavljena je biografija Elona Muska, a kako bi dobio što bolji uvid u njegov karakter, autor knjige ga je pratio u stupu dvije godine.

Walter Isaacson je i autor bestselera biografije o Steve Jobsu. Na trenutke Muska opisuje kao impulzivnog, ratobornog i autodestruktivnog, prenosi Danas.hr U novoj knjizi se puno piše i o njegovu privatnom životu. U dobrim je odnosima s bivšom djevojkom, glumicom Amber Heard, koja se često oblačila u likove iz videoigrica jer ju je Musk tako zamolio.

'Pravite više beba'

Ima desetoro djece, većina ih ima neobična imena, detalje privatnog života rijetko otkriva. "Ako ne budemo imali dovoljno djece, umrijeti ćemo cmizdreći u pelenama za odrasle. To bi bilo depresivno. Pravite više beba! Barem napravite dovoljno djece da održite populaciju", poručio je.

Za Elona Muska znaju svi i svi o njemu imaju mišljenje. Za jedne vizionar, genijalac, inovator kojeg svijet još nije vidio. Za druge je razmaženi bogataš koji milijarde troši na hirove.

Kontroverze ga prate na svakom koraku

Kako to već i biva, kontroverze ga prate na svakom koraku. Ukrajincima se zamjerio jer im nije htio dati svoje satelite u ratu s Rusijom, a predsjednik Vladimir Putin ga hvali. "Bez sumnje on je izvanredna osoba. To mu se mora se priznati. Mislim da cijeli svijet to priznaje. On je aktivan, talentiran poslovni čovjek", poruka je ruskog predsjednika.

Poslovnjak koji je radio sve - od tehnologije stimulacije moždane aktivnosti do gradnje tunela kako bi izbjegao gužve u Los Angelesu. Želi spasiti planet, jedva čeka otputovati na Mars - sve su to lica istog čovjeka, Elona Muska.